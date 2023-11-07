案子多難賣？在地專家曝台南房市上演「肉搏戰」！

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台南房市因南科帶動、以及公共建設的加持，這幾年房價已明顯飆升，南科周邊大樓預售案單價站穩3字頭，甚至有4字頭出現，東區還有5字頭新案；不過專業機構研究分析，今（2023）年第三季台南房市與上一季、以及去年同季相比，呈現價量俱跌情況，房市表現衰退。永慶不動產河樂金華店張家驊店東表示，台南目前預售屋市場可說是「肉搏戰」，好區段、好品牌的案子依舊賣得不錯，大型建商、實力佳的建商擁有更高的主導性，小建商就相對趨於弱勢。

國泰房地產報告顯示，今年第三季台南銷售率減少較多，第三季全國銷售率多呈減少態勢，台南銷售率減少5.76個百分點最多。另外台南成交戶數也大減，相較於第二季，第三季台南成交量減少5成多較多。

國泰台南市房地產分析，台南房市受惠南科產業鏈及交通建設利多，房價漲幅驚人，因供給仍處高檔且缺乏新的利多議題，建商推案步調趨緩；整體來說，相較今年第二季與去年第三季，今年第三季房市為價量俱跌，房市表現衰退，長期趨勢待觀察。

觀察目前台南的房市，張家驊指出，目前台南預售屋市場可說是一場「肉搏戰」，好的地段及區塊、好品牌的案子依舊賣得不錯；賣不好的屬個案、可能地段較不好，或是品牌不夠知名，消費者會有所疑慮。

張家驊說，大型建商、實力佳的建商擁有更高的市場主導性，話語權高，而小建商就相對趨於弱勢；若有好地段的土地，大型建商會持續購地、甚至不必貸款，而小建商受限資金沒這麼充裕，就不太敢買，又擔心推案後會賣不好，就會綁手綁腳。

張家驊表示，在前2、3年時，像是2020、2021年土地價格竄高，不少建商買土地的價碼都落在高點，如今房市環境比較艱困，加上升息及金流被限縮，一些小建商壓力確實大，因此台南就有小建商將土地盤出給大建商，現在營建成本又高，小建商怕蓋不下去，或擔憂動工下去、案子也難賣，因此乾脆把土地盤出去。