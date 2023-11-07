容逸燊｜台股翻多 留意雙11購物節概念股

台股今天上漲35點，但是成交量縮到2,163億元，這一波上漲以來，主要是因為FED的會後記者會，讓投資人認為FED的升息循環已經告一段落，下週二CPI公布之前的盤勢，應該還是處於偏多格局。今天台幣匯率小貶，所以外資今天的買超稍微縮手，但是外資已經在期現貨都同步翻多，期貨淨多單也創下6/28以來的新高，包括美元指數也跌破105的關卡，指數已經由本來的空方走勢應該確立，轉為多方的走勢，加上OTC強勢已過一個月新高，未來有拉回月線以上的話，都是不錯的進場位置，而越來越多的中小型股都將竄出。

明天晚上以及周五的時間，FED主席鮑爾會公開發表談話，看到市場上面這樣一頭熱，預期可能會稍微潑一下市場冷水，畢竟目前美國的通膨還未回落到3％以下，但還是要看市場的反應如何，如果仍然是非常的強勢，對於的談話不太做反應的話，那表示市場的信心卻確實逐漸在回籠了。在整個資金面，十年期公債的殖利率也持續往下掉，所以資金有從債市也開始回到股市的跡象。加上美股的季報公布告一段落，債券利率走跌也有利科技股復甦。

今天中小型股，手機零組件的部分PA宏捷科（8086）轉強，穩懋（3105）在更之前一波，當公司發布財報之後由虧轉盈之後，也獲得法人買盤的青睞，手機相關零組件的部分，都是未來的亮點。尤其中國的雙十一購物旺季即將來臨，陸系的一些品牌開始促銷，除華為打頭陣壓過了蘋果的鋒頭，接下來又有小米14以及vivo等的品牌的旗艦機都將推出。

搭載聯發科（2454）天璣9300以及高通的晶片，都採用台積電（2330）四奈米的製程，也讓整個中國大陸陸系的品牌手機，開始有需求回溫的狀況，所以接下來，在整個雙十一購物旺季，應該有機會帶動手機零組件，包括像是PA、被動元件以及折疊式手機等相關族群。另也可留意接近年底購物旺季，電子商務以及線上支付等族群，會成為較冷門的黑馬，在11月中季報全部公布之後，將有機會走一波作夢行情及集團的作帳行情。

※本資料由啟發投顧分析師容逸燊提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。