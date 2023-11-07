《經濟》10月出口再翻黑 年減4.5%遜預期

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【時報記者葉時安台北報導】財政部公布112年10月海關進出口貿易初步統計，10月出口381.1億美元，比預期略低，月減1.8%，年減4.5%(按新台幣計算減3.0%)；累計1至10月出口3550.9億美元，年減12.9%(按新台幣計算減8.0%)。財政部說明，人工智慧等新興科技應用加速推展，雖挹注我國外銷動能，惟全球經濟成長低緩，大陸經濟仍疲弱、地緣政治等因素，持續牽制終端需求復甦步調與力度，加以比較基數偏高，出口呈現雙減。

台灣10月進口323.4億美元，月增13.5%、年減12.3%(按新台幣計算減10.9%)；累計1至10月進口2954.4億美元，年減19.0%(按新台幣計算減14.6%)。受電子零組件輸入轉增，以及資本設備購置、化石燃料進口俱挫交互影響，單月進口額年減12.3%，已連續12個月負成長。

台灣10月出超57.7億美元，較上年同月增27.5億美元；累計1至10月出超596.6億美元，較上年同期增168.3億美元。

10月出口主要貨品中，資通與視聽產品在人工智慧、雲端服務需求帶動下，年增37.6%，其餘貨類均下降，其中電子零組件出貨動能仍受終端需求疲弱抑制，年減7.4%；運輸工具因自行車市場持續去化庫存，年減30.7%；基本金屬及其製品、機械各減18.4%、18.3%，皆已連續15個月下滑。累計前10月主要貨品出口多呈兩位數衰退，僅資通與視聽產品正成長18.1%。

主要市場方面，10月對日本、歐洲出口受高基期作用，減幅分別達22.7%、16.8%，對大陸與香港減幅則縮為3.6%；對美國隨資通產品出貨攀新高，出口值創歷年單月最佳，年增12.1%，對東協小幅增1.5%。累計1至10月對五大市場出口僅歐洲正成長1.8%，而對陸港年減20.2%，占總出口比重35.5%為近20年同期最低，對東協、日本、美國出口跌幅未及1成，分別為9.3%、7.4%、5.6%。