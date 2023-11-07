第4季2大案交屋入帳 達麗全年營收拚重返百億創高

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達麗（6177）今（7）日公布前3季合併財報，在「上東京」第3季交屋入帳助攻下，單季營收獲利衝高，累計前3季合併營收達54.92億元、前3季稅後純益5.18億元、EPS1.27元，雖然比去年同期衰退，但展望第4季，可望邁向最高峰，將有2大案、總銷逾100億元的新案密集交屋，全年將可望營收破百億，並挑戰史上新高。

達麗今年有4筆新案完工交屋，其中總銷17億元「達麗J12」第1季完工交屋，加上處分新竹D7部分土地的售地利益貢獻，另外下半年則有高雄總銷30億元的「上東京」入帳挹注，衝高第3季營收及獲利，使得前3季業績，合併營收54.92億元，稅後純益達5.18億元，EPS為1.27元；惟相較於去年同期的稅後純益13.22億元、EPS3.41元，仍雙雙落後。

展望第4季，達麗可望邁向全年的業績最高峰。

達麗建設協理廖政雄表示，預計將有總銷64億元「創世紀」、40億元「國家強棒」兩大案，完工交屋，目前依進度觀察，12月可望會交屋完成，業績可望再衝高。

展望2024年，達麗台北市士林區總銷41億元「陽明大苑」，原本預計今年第4季完工交屋，目前依工程進度估計，將遞延至2024年完工入帳；另外還有台南總銷76億元的「松丹達麗」，也預計明年完工交屋，全年營收表現也可望突破百億大關。

2025年更有4大案共171億元新案，交屋入帳。

法人合計，達麗長線來看，近3年業績都可望維持在百億以上的高水位。