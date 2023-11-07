《半導體》聯詠點名2024年看好產品線 王守仁：晶圓下單恢復正常

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【時報記者王逸芯台北報導】聯詠(3034)今日舉辦法人說明會，副董事長暨總經理王守仁表示，產業鏈經歷2023年的庫存調整，明年產業將重回正常的季節性，聯詠也看好手機OLED、TV SoC、PC/NB、車用以及ASIC(客製化晶片)等產品會有不錯的表現。在晶圓產能上，聯詠庫存調節告一段落，目前晶圓下單恢復正常。

王守仁表示，2023年幾乎整個供應鏈都在調整庫存，目前庫存已經居相對健康水位，2024年可望恢復正常進貨，包括手機、電視、PC以及NB等都會回到正成長，明年產業將重回正常的季節性。

王守仁進一步談到，2024年聯詠看好多項產品具有成長動能，包括OLED在智慧機的滲透率持續看好，今年滲透率42.5%，2024年會持續增加，平板的滲透率則在起步階段，未來也會持續成長；TV SoC會有新產品、新客戶加入；PC/NB在AI帶動下，可望迎來換機需求，尤其是高階佔比會提升；車用也會有持續成長、ASIC(客製化晶片)則有機會有不錯的表現。

至於AI PC，王守仁表示，目前整體生態系正在建立中，相信會帶來換機需求，尤其是高階機種，這對聯詠是有利的，整體來說，對於AI PC樂觀其成。

晶圓產能上，王守仁指出，目前聯詠庫存調整已經告一段落，晶圓下單恢復正常，大致上供應沒有問題，關於明年產能也在和供應商密切洽談中，做好有所準備。

價格部分，王守仁說，儘管第四季仍有售價壓力，但已經逐漸穩定，第四季部分產品已經有看到成本降低，除了cost down外，聯詠也積極透過設計、良率等，提升產品競爭率。

面對大陸同業的競爭，王守仁坦言，對低階產品確實有影響，但聯詠持續透過提升產品價值、差異化，著重在多元應用以及高階產品等，藉此提升競爭層次；此外，聯詠也透過優化產品配套，提供客戶具有競爭力的產品組合，不僅如此，聯詠也在美國設置辦公室，提供美國客戶就近的服務。