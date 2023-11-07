南投敬老卡搭小黃 許淑華允諾每趟從85元提高至100元

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南投縣敬老愛心卡去年12月起可搭計程車，但南投縣議員認為每趙只補助85元太少，南投縣長許淑華7日在南投縣議會上允諾，明年元月起長輩持敬老愛心卡搭計程車將提高補助，每趟補助100元，基於縣府財政考量，暫不考慮補助掛號費、健保費。

南投縣議員陳淑惠、林憶如、簡峻庭等人指出，縣內大眾運輸主要仰賴公車，不過公車班次又不多，縣府去年12月開放敬老愛心卡也能搭乘計程車，接受縣內長輩使用敬老卡搭計車，每趟由縣府補助85元，1天最多可搭4趟，很多長輩反映，敬老卡搭計程車每趟只補助85元太少。

許淑華答詢時表示，縣府已就該問題開會，決定提高單趟補助金額，從原本85元提高到100元，一樣每天最多可搭4趟，預計從明年元月起開始實施。由於另外有多名縣議員提案，建議敬老卡可用來付看病掛號費、健保費等，基於敬老卡原本定位就是乘車卡，即補助交通費，加上縣府財政考量，暫不考慮用敬老卡補助掛號費、健保費。

南投縣社會及勞動處指出，為落實照顧年長及身心障礙者行的需求，提供多元舒適之運輸服務，縣府去年12月1日開放敬老愛心卡可搭計程車，起初台灣大車隊、大都會車隊、怡美車隊、永隆車隊、和泰移動YOXI車隊5家特約計程車隊，今年7月1日新增台中衛星車隊及干城衛星車隊才有線內計程車業者加入。

南投縣社勞處統計，截至9月底為止，合計全縣長輩搭乘計程車趟次達6萬3377趟，縣核銷7家車隊的金額約533萬餘元。呼籲無論是車行或個人計程車，只要完成刷卡機設備裝設，即可投入敬老愛心卡刷卡服務。