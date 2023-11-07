歐洲商會午餐會 賴清德強調不缺電、綠色新政台歐有共同價值

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副總統賴清德（7）日午間出席「歐洲商會午餐會」，分享其「國家希望工程」的推動藍圖。他表示，台灣不但不會缺電，未來供電狀況還會越來越穩定，感謝在許多歐洲廠商支持及協助下，台灣再生能源發電量佔比已經達到10％以上。他欣見歐盟將綠色新政、強化數位經濟視為後疫情之經濟發展重點，台灣與歐洲有共同的價值。

副總統以英文致詞表示，他要感謝歐洲在台商務協會(ECCT)理事長尹容（Giuseppe Izzo）及該會推動臺歐合作的努力，現在是台歐關係史上最佳的時刻。他說，去年歐台雙邊貿易額首次突破750億美元；歐洲是台灣最大的外國投資來源，截至今年8月，歐洲對台投資累積超過570億美元，值得肯定。

他提到，許多歐洲領袖強調反對任何單方面透過武力或脅迫改變兩岸現狀的企圖。作為民主盟友，台歐雙方認識到台灣海峽的穩定對國際安全與繁榮至關重要；維護兩岸安全同時意味著維護全球經濟安全。

賴清德並向大家分享其「國家希望工程」的政策藍圖。他提到，台灣與歐洲雖然相距遙遠，但雙方推動世界民主、和平、繁榮、永續的決心，不曾因地理距離而改變。我們會盡力將臺灣打造為「民主和平的台灣」、「創新繁榮的台灣」、以及「公義永續的台灣」，讓台灣成為世界上令人驕傲的民主故事。

他重申，將以和平為燈塔、民主為指南針，並恪守蔡英文總統任內的「四個堅持」，即「永遠堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」及「堅持中華民國臺灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」。

賴清德進一步表示，他要在蔡總統「四個堅持」的基礎之上，推動「和平四大支柱」，即「充實台灣自我防衛的能力」、「強化灣台的經濟安全與科技實力」、「建立與全世界民主國家的夥伴關係」及「建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力」，以此來守護區域的和平穩定。

賴清德表示，「國家希望工程」另一個重要面向是投資未來世代。我們希望打造一個公義、永續的臺灣，讓人人都能實現夢想。國人從0到22歲都有足夠的社會支持，讓不同社經家庭背景的孩子都擁有追求夢想的機會。此外，政府將擴大對社會的投資，進一步推動「0到6歲國家一起養2.0」、「長照服務3.0」等政策，落實多元平權的價值。

他並指出，推動創新驅動的經濟成長，打造智慧永續的新台灣，也是他的願景。過去他在行政院長任內，推動「投資台灣三大方案」，截至今年10月，已經為台灣帶來620億美元及約15萬個就業機會。在面臨智慧科技時代，將倡導根植於創新驅動成長的經濟願景，推動數位轉型、綠色成長和包容性成長。

因應地緣政治的變化，我們致力成為世界可信賴的貿易夥伴，發展五大信賴產業。賴清德說，在「半導體產業」方面，台灣在晶片研發成功的背後，有許多國家的參與。例如，生產設備來自荷蘭、美國及日本等國。因此，半導體是各國產業合作的產品，為全球繁榮做出貢獻。

談及「人工智慧產業」，他說，我們會持續發展「可信賴AI」，確保AI的安全性及透明性，並推動數位轉型。在「軍工產業」方面，台灣必須透過發展國艦國造與國機國造來自給自足。此外，安控產業敏感且至關重要。台灣在為區域和平做出貢獻的同時，將繼續成為全球供應鏈中可靠的夥伴。在「通訊產業」方面，我們也要發展低軌衛星，不斷地壯大台灣的科技及經濟實力。

提到能源政策，他也認為，淨零轉型是全球共識，也是台灣目標，希望確保民生及產業供電的穩定。如果拿出手機搜尋「今日備轉容量率」（Percent Operating Reserve），會發現台電總是維持約10％-15％的備載容量。台灣不但不會缺電，未來供電狀況還會越來越穩定。

他也重申，我們將持續發展「多元綠能」。他感謝在許多歐洲廠商的支持及協助下，目前臺灣再生能源發電量的佔比已經達到10％以上。除了風電、太陽能外，還要持續推廣地熱、氫能源、生質能、海洋能還有小水力等再生能源的配套。此外，也要繼續推動「深度節能」、「科技儲能」，建造更具韌性的電網。

針對人才議題，副總統提到，2018年政府針對海外優秀人才發給就業金卡，第一張卡就是頒給YOUTUBE創辦人陳士駿。未來將繼續擴大Talent Taiwan國家層級攬才服務中心，加大對外國學生的支持力度，並增進移工權益保障。

在人才培育方面，賴清德說，會強化產業資源鏈結，並深化新興科技人才培訓等，並歡迎來自世界各地的人才，增強台灣的競爭力。

賴清德表示，很高興看到歐盟將綠色新政、強化數位經濟視為後疫情之經濟發展重點，台灣對此與歐洲有共同的價值，也有共同的目標。展望未來，台灣跟歐洲可以在再生能源、生物科技產業、5G技術及半導體方面，有更多的合作。他也會率領政府繼續努力，推動臺歐簽訂自由貿易協定（FTA）或雙邊投資貿易協定（BIA）。