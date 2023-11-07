《熱門族群》台塑四寶Q4展望、油價預估一次看

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【時報記者王逸芯台北報導】台塑四寶針對11月、第四季釋出最新展望，南亞(1303)、台化(1326)預計第四季營收將優於第三季，台塑(1301)則認為因石化庫存偏高，推估第四季營收將比第三季微幅衰退。原油價格部分，台塑化(6505)認為，以巴衝突下，以色列可能難以快速結束戰爭，提供油價下檔支撐。

台塑表示，10月初爆發以巴衝突，中東局勢不穩定，原油價格高檔震盪，加上部分石化產品價格已低於成本線，客戶預期下跌空間有限，採購意願提高，產銷量增加，因此，預期11月營收會比10月成長。展望第四季，因大陸下游客戶因訂單不佳，十一長假期間停工，但上游原料廠持續生產，造成石化庫存偏高，同業降價銷售去化庫存，拖累市場行情，因此，台塑預估第四季營收將比第三季微幅衰退。

南亞表示，電子產業經過長期的去化庫存，逐漸恢復到健康水位，且在品牌新手機、AI伺服器、車用電子等三大題材推動下，銅箔基板等需求穩定，惟受地緣政治衝突、美中科技戰影響，會導致廠商採購稍顯保守；另外，丙二酚麥寮廠第四季定檢後恢復生產，且寧波廠二期擴建 新產能投產，交運量成長。乙二醇在成本支撐及廠商減產 下，行情再下跌空間有限。整體化工產品營收增加。整體來說，南亞預估11月營收會較10月略增，第四季營收也會較第三季略增。

台化表示，11月市場態勢目前看來沒有太多改變，主要還是大陸需求力道不足，然而近期大陸的資金放水能否有效，年底節前補庫存是否發酵，是未來觀察的重點。上週原油價跌、輕油平盤，部分石化品如PX、SM、PTA和MEG都回漲，塑膠產品也呈現止穩回升，若是12月終端消費能有改善，春燕可能到來。台化預估11月合併營收與10月相當，但也有可能會略減，主要是要看售價是否谷底止穩，第四季合併營收優於第三季的看法則維持不變。

台塑化表示，10月7日發生以巴衝突，10月30日以色列地面部隊進入加薩走廊後，已將哈瑪斯所在的城鎮區包圍，且伊朗無進一步攻擊動作，戰爭限縮在加薩走廊，油價逐步回跌至戰爭開始的起漲點，加上年底前原油供給持續增加，主要在拉丁美洲的圭亞那及巴西外海油田上線，且北半球冬季聖嬰現象，歐洲及東北亞取暖用油需求低迷，使油價上檔有所承壓，但沙烏地阿拉伯自願減產100萬桶/日延後到今年底，以色列可能難以快速結束戰爭，提供油價下檔支撐。台塑化11月煉油廠二次單元定檢及部分製程異常，平均煉量降至34萬桶/ 日；輕油裂解廠因下游需求不佳，OL#3定檢完成停車待命，其餘兩套輕裂廠預計產能利用率各為100%及90%。