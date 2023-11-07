吳東昇長子吳昕杰 接新纖副董事長

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安排下一代接班；新纖(1409)董事會7日決議推選董事長吳東昇長子、友輝光電董事長及總經理吳昕杰為副董事長。

吳東昇是在今年6月新纖股東會全面改選董事，讓長子吳昕杰進入新纖董事會。

吳昕杰在哥倫比亞大學念的是經濟學和心理學，原本規劃進入醫學院服務，曾在花旗銀行資產管理部任職。

據了解，吳昕杰回國後，是從友輝業務做起，隨後到達輝時外派美國，返台後先赴新科光電，再到新纖總公司負責新事業群的業務，2014年才接任友輝總經理。今年10月，吳東昇請辭友輝光電董座、改由吳昕杰接棒。

友輝主要生產銷售液晶顯示器關鍵元件，除單功能的傳統菱鏡片，也研發出多系列的高輝度光學用樹脂材料配方。

近幾年吳東昇積極安排下一代接班，陸續安排兩個兒子進入、接手新纖集團及旗下子公司。

吳東昇的次子吳昕岳，原本是會計師，曾任職日本新生銀行房地產部門，在吳東昇的安排返台後先在新纖集團專案部門負責房地產事務。2021年，新纖與比利時的化學公司蘇威集團（Solvay）合資成立新碩先進（Shinsol），主要生產、銷售電子等級的過氧化氫，產品應用於晶圓清洗。新碩成立後，由吳昕岳接掌董座。

新纖董事會7日也通過今年第三季財報。累計前三季稅後純益：6.67億元，年減76.18％，每股稅後純益EPS0.41元。