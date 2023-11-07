亨泰光前三季EPS 7.57元 年衰退25％

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亨泰光（6747）上半年因受疫情政策影響出貨，導致前三季歸屬母公司業主淨利為1.83億元，年衰退25％，EPS7.57元。預期在積極布局近視防控隱形眼鏡和OK鏡在大中華地區以外的外銷動能下，營運將可逐步加溫。

營運漸入佳境的亨泰光，由於第三季開始，中國大陸角膜塑型片(OK鏡)銷售業績明顯回溫，加上台灣進入暑假的OK鏡驗配旺季，推升單季淨利達90832萬元，EPS3.77元，季增分別為140％及139％。

該公司10月合併營收5900萬元，年成長8.73％，主要在於下半年起中國大陸OK鏡銷售逐步回溫，自8月份開始中國大陸銷售業績已連續三個月年增率轉正，由於兒童近視管理為中國大陸之重點政策，OK鏡屬剛性需求產品，中國大陸銷售表現可望持續回溫。

亨泰光表示，該公司目前是台灣OK鏡品牌龍頭廠商，在眼科診所通路銷售排名第一名，市占率達五成以上，未來隨眼科診所通路效益及產品佈局完整，台灣銷售業績可望持續成長。

另外，亨泰光今年也針對大陸旗下兩大品牌，高價位的邁兒康myOK 及中價位亨泰Hiline，積極配合總代理進行銷售團隊整合，提升整體銷售綜效，第三季中國大陸、台灣與其他地區銷售金額比重分別約為47％、51％及2％。

為持續拓展大陸OK鏡銷售規模，子公司杭州博士頓光學公司積極進行自製OK鏡的取證作業，未來主攻OK鏡國產市場，預估杭州博士頓光學公司將於明年底取得OK鏡產品註冊，可望推動產品上市，挹注營收獲利貢獻。

亨泰光積極佈局新世代的視覺效能提升產品方案，以自有研發的時空位移近視管理光學設計（Spatio-Temporal-Optical-Phase，S.T.O.P.)及波長管理技術等，應用於跨年齡、跨種類的功能性視光產品上，除了增加近視管理效果外，還可以提升色差、對比與清晰度等視覺表現。

S.T.O.P.已開始啟動多國多中心的臨床試驗計畫，將在西班牙、印度、中國及台灣等地的醫學中心同步進行臨床試驗，以及產品通路的佈建，預期該功能性視光產品將可望擴大至標準化的拋棄式產品，銷售地區亦可望從亞洲地區拓展至歐美等地，挹注整體營收獲利表現。