「一帶一路」多數貸款流向財困國家？陸外交部駁斥債務陷阱論

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大陸外交部發言人7日召開例行記者會，法新社引述美國研究機構本周發佈報告提問，「一帶一路」共建國家目前欠大陸超過1兆美元，其中約80％貸款都流向陷入財務困境的國家。 對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，這與西方媒體長期描述「中方製造了開發中國家的債務陷阱」的觀點一致，所謂「中國製造債務陷阱」的論調是某些勢力為干擾大陸與開發中國家合作編織出的話語陷阱，這種論調首先違背經濟常識。

汪文斌說，許多國家都將政府債務作為籌集財政資金的重要形式和發展經濟的重要槓桿，不談債務對經濟社會發展的促進作用，光講負面作用，甚至描繪成洪水猛獸，是無知和外行的表現並違背客觀事實。

汪文斌說，大陸對外投融資合作主要涉及基礎設施項目建設和生產性領域，有效幫助發展中國家破解資金短缺、基礎設施落後、人才不足等發展瓶頸。據美國波士頓大學全球發展中心有關報告指出，大陸與開發中國家的投融資合作有助於解決當地的發展瓶頸，釋放相關國家的經濟增長潛力，有望使全球實際收入增長最高達3個百分點。

汪文斌指出，也看到不少的開發中國家領導人表示，中方會在一些西方國家不會或不願出現的地點和時間出現，是發展中國家真正的好朋友。

他說，實際上大家也都看到了，沒有任何一個合作夥伴認為中方製造了所謂的「債務陷阱」，反而散佈「中國債務陷阱論」的少數西方國家所主導的多邊金融機構和商業債權人，是開發中國家的主要債權方和償債的壓力源，應當為緩解開發中國家的債務負擔作出實質性的貢獻。