《經濟》黎明將至！Q4出口拚年增低個位數 今年創8年最大跌幅

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【時報記者葉時安台北報導】財政部公布10月出口數據，單月出口381.1億美元，數值比預期略低，月減1.8%，年減4.5%(按新台幣計算減3.0%)，再度翻黑；累計1至10月出口3550.9億美元，年減12.9%(按新台幣計算減8.0%)。不過財政部認為，全球經濟基本面穩步回升步伐，可謂是「黎明將至」的時刻，11月單月出口可望再轉正，年增3-6%區間，第四季出口預估低個位數增幅，然全年度則約減1成已成定局，創下近8年最大減幅。

展望未來，隨高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興應用商機發酵，終端產品晶片含量提升，加以國際品牌陸續發表科技新品，及供應鏈庫存逐漸回歸正常水準，我國出口可望趨於穩定，惟全球景氣仍受通膨、升息效應影響，且近期地緣政治衝突、美中科技爭端等不確定性升高，有待密切關注後續發展。

今年第四季狀況，11月單月出口可望再轉正，年增3-6%區間，規模值介於372-380億美元；最大主力為電子零組件、大陸市場，預估電子零組件快則下個月、慢則明年1月成功轉正，助功今年11、12出口轉正機會大，第四季出口預估低個位數增幅。不過受到景氣低迷、庫存調整壓力、下單態度審慎，今年全年度出口表現，主計總處預估年減9.5%、財政部預估年減1成，約減1成已成定局，減幅不會高於104年創下的11%幅度，但仍創下近8年最大減幅。

財政部統計處處長蔡美娜進一步說明，業界預估景氣接近底部、大廠也看到庫存去化接近尾聲，第四季出口轉正因素，除了低基期外，在海外需求、台積電法說會利多訊息當中，均透露經濟基本面穩步回升步伐，可謂是「黎明將至」的時刻。

今年第四季利多態勢下，包含南韓10月出口終止連12黑，亞洲經濟體出口跌勢也在收縮當中，意味著全球景氣有望走出谷底。產業上，定海神針的台積電(2330)法說會中也釋出正向訊息，如客戶端庫存有所改善、PC和手機出現需求穩定跡象、AI應用持續增強當中等，評估台積電今年第四季將回到6000億元以上，歷史單季排名坐三望二，研判將推升出口第四季迎來反轉契機，今年剩下的兩個月翻紅機率高，第四季出口預估低個位數成長幅度。