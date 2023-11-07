《食品股》統一飼料攜手ESG牧場 搶攻蛋品商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】搶攻蛋品商機！統一企業(1216)整合飼料營養專業、通路資源，與ESG綠璽牧場聯手合作，共同推動永續蛋品消費新觀念。首波將在全台統一超商7-ELEVEN(2912)推出「綠璽牧場永續動福平飼蛋」，後續隨雞廠產能擴大，有利統一飼料量營運成長。

本次統一飼料採取與優秀牧場夥伴垂直聯盟策略，以營養專業協助綠璽牧場在動物福利與環保永續的實踐。綠璽牧場以科技打造與環境共好的平飼牧場，獲動物福利標章及CAS優良農產品驗證。全場從建材到設備採用綠色智能空間規劃，達到隔熱節能與綠能發電的雙重優點。場內依母雞天性結合畜牧科技，打造智能水簾式平飼場域，提供母雞寬廣舒適的活動空間與沙池；良好的通風讓雞糞在場內乾燥沙質化、有機廢棄物直接在場內化製處理，可再製成天然的再生肥料。污水處理系統生成再生水，可灌溉場內綠籬、滋養土地，實踐循環經濟的低廢棄物、低汙染。

根據統一個別財報顯示，去年統一飼料在內銷市場銷售出17.67萬公噸，銷售金額約28.05億元，占統一母公司內銷產品營收446.96億元的6.27%。

統一飼料表示，不管是家中的毛孩、或是經濟動物，統一飼料以守護健康為出發點，精準客製每一種動物飼養需求，也希望透過營養專業與牧場夥伴們一起完成友善飼養的轉型，走向畜牧業的永續發展。

而綠璽牧場以友善飼養方式，搭配統一飼料營養配方，嚴格把關每一道程序，AI智能洗選精挑鮮蛋，全程冷鏈配送，美味即鮮上桌，業者預期，未來隨著「綠璽牧場永續動福平飼蛋」產能擴大，將有利於統一飼料銷售業績擴大成長。