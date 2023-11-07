《電週邊》緯穎AI伺服器營收占比逾1成 Q3毛利率創IPO來新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】緯穎(6669)今舉行第三季法說會，財務長陳昌偉表示，第三季營收年減，是在預料之中，但Q3和前3季AI伺服器營收占比已經突破10%；另外，有3個大客戶的個別營收占比，都超過整體營收的1成，這是公司追尋多年的目標。而第三季毛利率9.6%以及累計前三季毛利率8.8%，這數字都是緯穎IPO以來的單季和同期新高。展望明年，AI伺服器的成長動能依然強勁。

陳昌偉表示，緯穎含廠房的非流動資產占總資產比達1成，顯示公司近幾年來積極持續擴充自有產能。緯穎幾個產區如下：一、馬來西亞一廠在今年Q3已經開工，主要是系統整合；二、馬來西亞二廠以生產主機板為主，預計在明年下半年開出產能；三、台南一廠擴產，在今年11月生產設備完成安裝量產，台南二廠以新產品開發測試為主，董事會已通過承租南科管理局台南園區土地並興建台南二廠，建廠費用預估約新台幣62億元。四、墨西哥廠以系統組裝為主，未來要擴充至三廠，估明年首季三廠可加入量產。

緯穎第三季合併營收達新台幣528.17億元，年減33.7%。營業淨利為32.52億元，稅前淨利為32.64億元，稅後淨利為26.15億元，每股盈餘為新台幣14.96元。毛利率年增1.5個百分點至9.6%、營益率年增0.1個百分點至6.2%、稅後淨利率年減0.4個百分點至5%。公司密切觀察新產品開發需求與短期景氣變動，並敏捷做出調整以因應經濟環境影響與不確定性。

累計前三季合併營收達新台幣1,833.51億元，年減10.8%。稅後淨利為新台幣85.29億元，基本每股盈餘為新台幣48.78元。毛利率年增0.7個百分點至8.8%。營益率年增0.1個百分點至6.1%，稅後淨利率年減0.3個百分點至4.7%。因全球性的經濟緊縮持續影響市場需求，營收、獲利雖較去年同期衰退，然透過成本控制得宜，獲利率仍維持平穩。