永慶前三季開出160店 集團店數達1,650店

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永慶房產集團旗下五大房仲品牌：永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，今年前三季全台已經開出160家店，帶動集團全台服務據點突破1,650家店，全台店數市佔也突破4成，相較同業的陸續關店、暫緩擴店，永慶房產集團穩健成長，持續穩居台灣最大房仲連鎖集團。

值得一提的是，永慶房產集團今年前三季全台成交件數超過4.3萬件，較去年同期增加4％，對比全台買賣移轉棟數今年前三季較去年同期年減10.3％，顯見永慶房產集團不僅服務版圖穩健擴大，績效也異軍突起、優於市場。

超越全台買賣移轉棟數增幅的成交件數，也帶動永慶房產集團前三季全台總成交金額達6,740億元，較去年同期增加近2成。特別的是，集團第三季總成交金額較去年同期大增8成、來到2,982億元，凸顯集團績效正持續成長中。

永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產吸引加盟夥伴的關鍵，除了強大的品牌力和創新力、充沛的集團資源、持續優化的系統和數位工具，就屬「跨品牌深度聯賣」最受矚目。永慶加盟四品牌過去一年累積單店平均聯賣業績達730萬元，助攻單店平均業績直逼2,100萬元。

而另一個亮點，就是永義房屋成立兩年，就以閃電之姿在台灣開出150間加盟店、邁向200店。為慶祝永義房屋逆勢成長，永慶房產集團斥資上千萬元，特別打造首支品牌形象廣告「半徑一公里的生活圈，都是家」，展現集團的強力支援，也宣示永義房屋擴大服務規模的決心。