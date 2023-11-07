湖北院長遭舉報販賣出生證已被控制 涉事醫院五年被罰8次

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澎湃新聞7日報導，大陸知名打拐志工上官正義近日舉報稱，經過一年多暗訪發現，湖北襄陽健橋醫院院長葉某以一個案9.6萬元（人民幣，下同，約合新台幣42.24萬元）代價，販賣出生證明、疫苗本。上官正義7日表示，已經和襄陽市公安局長見面。據瞭解，襄陽健橋醫院院長葉某已被公安部門控制。

上游新聞報導，湖北省襄陽市衛健委黨組書記趙旭表示，11月6日晚，已封存健橋醫院相關科室的監控視訊和病歷記錄，院長葉某已被警方帶走調查。

據襄陽健橋醫院官網，該醫院前身是襄陽102醫院，原為湖北省工業建築集團職工醫院。2011年，襄陽102醫院完成改制成為一家民營醫院，床位近200張，為一家集婦科、產科、兒科、內科、外科等科室的綜合性醫院。2017年，正式更名為襄陽健橋醫院。

據公開信息，襄陽市健橋醫院有限公司法定代表人為葉某，註冊資本875萬元。襄陽市衛健委官網查詢顯示，該公司曾在2019年至2023年間被行政處罰8次，處罰事由涉及擅自在登記的執業地點以外開展診療活動、手術術前文書流程不規範、未取得醫學檢驗專業技術職務任職資格的工作人員從事檢驗工作並出具報告等，罰款金額從1000元至40000元不等。

澎湃新聞此前報導，上官正義於11月6日發文稱，襄陽健橋醫院院長葉某涉及販賣出生證明，在販賣出生證明過程中有網路仲介的參與，仲介向他表示，這樣做主要是幫助「收養」來的孩子解決戶口問題，買證者只需提供身分資訊，給9.6萬元，醫院方面就會按照「正常」生產流程，在醫院辦理建檔、產檢、住院、分娩，出院等全套真實資訊，「生產」兩天出院後，客戶就可以帶著買來的孩子前往該醫院採集足底血（新生兒出生採集足底血），後辦理出生證明，全部過程最長7天就完成。同時，醫院方面提供大陸全國版本的疫苗接種本，並按照「真實」新生兒出生的流程「打疫苗」，列印B肝及卡介疫苗注射記錄，注射日期，疫苗生產廠家及疫苗批號。

上官正義表示，目前他掌握到販賣出去的出生證明涉及北京、山東、四川、甘肅等地，均已成功落戶。

澎湃新聞報導，襄陽市衛健委辦公室一名工作人員6日表示，該委正聯合公安對此事展開調查。同日，澎湃新聞多次致電被舉報的襄陽健橋醫院院長葉某，均未接通。

6日當晚，湖北省襄陽市衛生健康委發布《關於媒體反映「襄陽健橋醫院公開販賣出生證販賣嬰兒」問題的情況通報》稱，省衛健委已關注媒體平台發布的關於「湖北襄陽健橋醫院院長勾結網路仲介利用抖音平台公開販賣出生證販賣嬰兒」的情況，並立即聯繫公安部門、衛生監督局介入調查，同時安排專人聯繫相關知情人士懇請提供支持。後續將根據調查情況持續通報。