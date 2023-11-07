牡丹社事件4戰士遺骨返台 學者曝歷史意義

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牡丹社事件4具戰士遺骨輾轉英國，經過台灣原住民委員會爭取，遺骨終於在11月6日送抵國立台灣史前文化博物館南科考古館寄藏，成為台灣國際遺骨返還歷史首例，也引起大眾關注牡丹社事件。歷史學者表示，此事件促使清朝強化對台灣主權控制，也告訴台灣人應彼此了解、相互扶持，避免讓外人覺得有機可趁。

1874年發生排灣族原住民與日軍開戰的牡丹社事件，日軍將12顆戰死族人頭骨帶回日本，其中4顆頭骨輾轉流落到英國愛丁堡大學，台大醫學系教授陳耀昌在研究論文時發現，告知官員須迎回這些遺骨，行政院原住民委員會3年前向英國愛丁堡大學爭取返還，屏東縣牡丹鄉排灣族人11月5日順利將4顆頭骨帶回台灣。

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財說明，清朝治理台灣初期，曾對外宣稱台灣番界以東為「化外」，1871年恰有琉球國宮古島一艘船隻擱淺台灣恆春半島東海岸八瑤灣，因船員誤入高士佛社領地，遭當地原住民殺害，日本認為既然清朝無力管理台灣番界以東領地，以此事為由出兵侵略台灣，才有了「牡丹社事件」。

吳昆財進一步解釋，由於清朝認為台灣番界以東是瘴癘之地，無經濟利益可圖，加上當地原住民被視為「生番」，難以管理，才認為此處是化外之地，但經過牡丹社事件，清朝才發覺台灣受到日本人覬覦，且台灣具有重要戰略地位，治理態度轉為積極，更派來沈葆楨開發東部，尤其後來發生中法戰爭，種種事件疊加，使清朝逐漸強化對台灣主權的控制。

他指出，日本當時侵略台灣的理由是既然清朝管不了，台灣就由日本人來統治，因此，從牡丹社事件可知，台灣人應彼此了解、相互扶持，以免讓外人覺得有機可趁，藉機分化。