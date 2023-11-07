關注員工健康照護！HAHAGO線上運動會助攻和淞科技落實ESG

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近年來，環境、社會與治理（ESG）的永續理念越來越受到企業的重視，社會責任不僅有營利，更需關注員工健康、社會公益與環境保護。而和淞科技（6826）早在疫情前就非常重視員工健康，並將ESG核心價值融入其業務運營中。

和淞科技一直致力於實踐員工健康長期照護的承諾，透過最大健康促進平台「HAHAGO」舉辦線上運動會，不僅強調公司對員工福祉的高度關注，過去幾年投入大量資源，建立健康相關系統平台，並透過「健康環境營造」、「健康風險預測」、「健康風險管理」等黃金原則，提升員工整體健康。2022年，和淞科技更取得衛福部國民健康署「健康職場認證」肯定。

受到COVID-19疫情影響，Work from Home模式大幅興起，無法面對面關注員工情況，HAHAGO平台成為和淞科技的得力助手，讓位處在不同場域的員工，依然能透過公司趣味運動競賽來獲得成就感與凝聚向心力。透過HAHAGO平台，員工可以不受時間與空間限制，不但能隨時隨地運動，且不需開啟APP即可記錄運動數據，甚至能藉由運動累積點數換取消費折扣，運動又能賺錢的模式深受員工喜愛。

和淞科技指出，2021年首次推出「線上運動會」活動時，報名參加的員工不到1成，不過隨著時間的推移，加上公司積極鼓勵員工參與，參加人數逐漸增長，因此2023年參與活動的員工已占公司近5成比例，不僅提升員工對健康、體能的重視，還降低因疫情引起的焦慮，甚至因參賽交流互相鼓勵，增近同事之間情誼。

今年和淞科技首次舉辦一場長達170天線上馬拉松，賽前，員工每日平均步數3,884步，因參賽提升至7,203步，運動量增加了85％。比賽期間總活動步數達3億1千8百多萬步，相當於環繞地球5.881圈，並貢獻減碳量20,650公斤。這一系列活動不僅鼓勵員工養成規律運動習慣，也對員工健康狀況產生正面影響。例如，血壓異常比例下降6.3％、總膽固醇異常比例下降1.5％，低密度脂蛋白（壞膽固醇）異常比例下降8.1％。

和淞科技舉辦線上運動會，不僅對員工的健康大有助益，還為公司帶來許多效益，不但使員工的生產力和士氣明顯提高，連帶醫療成本支出減少，有助於公司保持競爭優勢。

和淞科技和HAHAGO，更進一步以創新方式應用運動數據，一同參與「2023運動數據創新加值應用競賽」，積極響應政府政策「運動X科技行動計畫」，實現「Sports Everywhere」的願景，關注員工健康，並將公司內部熱情和活力帶給全體員工，提升企業韌性、持續保持競爭優勢，也落實企業ESG核心價值。