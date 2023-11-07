三陽參加米蘭機車展 秀首部電油兼具P3增程車

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全球機車迷引頸期待的機車盛典「2023 EICMA」在11月7日於義大利米蘭隆重登場，國內機車龍頭三陽工業發表首部兼具電油功能的PE3增程車，搭配亞福鋁電池，續航里程可達300公里，徹底解決里程焦慮。三陽董事長吳清源強調，電車研發技術早就準備好，考量市場需求、環保節能與永續發展，針對機車族推出的車型，將能一舉拉動內外銷動能，明年繼續維持雙位數成長。

三陽本次展覽主題以「Start Your Miles」為主軸，分為七大主題展區，一口氣展出30輛車款，除PE3增程概念車外，包含領先同級的400c.c.級距多功能跨界車款ADXTG 400概念車、全新一代性能跑車New DRGBT等各旗艦級燃油車款，都成功在車展現場吸引世界車迷目光，預計也將在台灣車市掀起一番討論。

吳清源表示，三陽早就擁有製造電動機車技術，在電車策略上「能慢，不能錯。」這回在2023米蘭EICMA國際機車展上亮相研發多時的PE3增程概念車，採用全新的鋁電池科技，加滿3公升的油和充飽電，續航里程可達300公里，徹底解決電動車的里程焦慮問題，規劃將在2025年量產問世，在今年車展展出試探國際反應及水溫，初期銷售主力將會放在台灣。

PE3增程概念車為全球首創獨有，100％由電動馬達驅動提供動力，也同時為鋁電池充電，再加上Z.R.S.G.燃油引擎組成作為發電，不斷循環使用的電力，不僅續航力高，且能適應極暖、極寒各種環境條件。鋁電池經UL安全認證合格，安全性高，電池隨車售出直接買斷，消費者無需負擔每月租費。PE3將是以電力拉動、汽油續航的全台首輛、效能全球最優的增程機車。