台聚集團10月營收 僅華夏逆增走堅

台聚集團受制以巴衝突，牽動油價震盪起伏、市場轉趨歡望，壓抑塑化行情拉回整，10月營收僅華夏(1305)逆勢增長；10月營收10.47億元，月增8.27％，年減3.63％；前十月營收115.33億元，年減24.21％。至於台聚(1304)、亞聚、台達化10月營收月減2.68％～5.93％。
台聚、亞聚因EVA、PE報價拉回整理，10月營收月、年雙減。其中，台聚10月營收42.96億元，月減4.68％、年減15.23％；前十月營收437.33億元，年減22.4％。亞聚10月營收5.39億元，月減5.93％，年減38.74％；前十月營收55.78億元，年減31.89％。
台達化因ABS、PS行情趨緩，10月營收14.52億元，月減2.68％，但較去年同期成長11.72％；前十月營收125.98億元，年減18.92％。
台聚集團將於11月中旬陸續召開法說會，分享第四季營運展望看法。其中，華夏11月14日率先登場；其次為亞聚（1308）11月16日、台達化（1309）11月17日跟進召開，至於台聚（1304）則於11月23日舉行。
大陸ABS降負自救，十月行情跌後回穩，供應端對現貨行情的拖累作用降低，加上跌價後釋放一部分剛需備貨，市場預計短期維持區間整理。
大陸PVC因上游檢修累庫放緩，印度存補庫預期，加上財政部增發1兆國債，提振市場情緒，支撐PVC短期謹慎反彈。伴隨PVC社會庫存小幅下降，房地產行業指數震盪整理，各地區房地產利好政策頻出，「穩樓市」初見成效，市場預計短期維持偏弱震盪。