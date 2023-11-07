焚化爐整改大埔轉運站成垃圾堆置區 桃園明年6月前面臨黑暗期

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園欣榮焚化爐上月開始整改，議員陳雅倫7日質詢直斥大埔垃圾轉運站變成堆置場，龜山市民淪為人體空氣清靜機，市長張善政不諱言是過渡期，副市長蘇俊賓坦言明年6月前是黑暗期，現階段會和他縣市互惠，也已強化全市掩埋場管理、增設異味處理設施，盼市民共體時艱。

陳雅倫指出，近期因欣榮焚化爐整改，引發桃園市垃圾危機，環保局原承諾在地鄉親，大埔轉運站垃圾不過夜，僅負擔轉運功能，但現在垃圾不只過夜，還過好幾夜，轉運站變成堆置場，長期堆置的垃圾產生酸臭味，刺鼻難聞，龜山人淪為桃園牌人體空氣清淨機，都得忍臭負重，要求提出解決之道。

「欣榮去年就要整改，是配合前市府才延到今年！」蘇俊賓坦言，明年6月前是黑暗期，之後就有餘裕能加快去化速度，請市民共體時艱，整改期間垃圾將由「觀音生質能中心」及「垃圾區域處理合作互惠」雙管齊下分擔處理量能。

環保局指出，欣榮於今年10月至明年6月進行整改，主要針對爐床及空汙防制設備等進行更新與加強，其中今年10月1日至明年1月15日為1號爐工期，明年3月1日至4月15日為2號爐工期、4月15日至6月15日為雙爐共停。

環保局解釋，桃園1日垃圾量約1400噸，欣榮2爐日處理量1300噸，整改只剩1爐650噸，目前試營運的觀音生質能中心則能處理600噸，仍有約150噸垃圾要暫置於觀音區保障垃圾掩埋場、楊梅區員本垃圾掩埋場及龍潭區店子湖垃圾掩埋場，並調度龜山區大埔轉運站協助暫置夜間清運垃圾，於焚化廠尚有餘裕量時加強轉運，明年6月整改結束後，全市日處理量就能提升到1800噸，將可穩定去化掩埋場垃圾。

環保局說，為避免轉運作業期間會散發酸臭味影響鄰近居民生活品質，各掩埋場除特殊狀況，中午會以暫停作業為原則，如因調度需求要大量轉運，會積極與居民溝通，縮短各掩埋場中午休息時間，提升垃圾轉運效能。同時也添購消毒除臭劑，每日加強噴灑及灑水降溫，希冀改善掩埋場和暫置場環境問題。