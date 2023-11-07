明揚認列災損衝擊 明安前三季每股盈餘縮水至0.18元

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明安（8938）今年前三季累計營收106.72億元，比去年同期的154.83億元，年減31.07％，加上受到子公司明揚（8420）認列災損13.29億元的衝擊，使得明安今年前三季累計只賺了0.18元，至於10月營收也因明揚的認列而減少，不過，第四季的本業仍將暢旺。

實收資本額約14.02億元的明安，7日董事會通過今年第三季財報，累計前三季營收106.72億元，每股稅後盈餘元0.18元。

明安今年上半年的每股稅後盈餘，雖然比去年上半年的8.23元，年減幅度達63.55％，但今年上半年每股稅後盈餘還有3元，明安總經理周益男7日表示，主要是受到子公司明揚的拖累，今年前三季表現，才未如預期。

由於明安持股子公司明揚大約52％股權，因採合併財務報表，認列明揚認列今年922爆炸傷亡的災損13.29億元。

對此，周益男指出，由於保險理賠金額目前正與保險公司討論，除了金額尚未確定，何時可以認列，仍是未知數，最快今年第四季，也可能要到明年，一旦完成理賠之後，即可沖回部份提列的災損。

他說，明安的高爾夫球桿頭本業，第三季營運正常，只是少了明揚的合併營收而比預期少一些，但，第四季明安的本業，仍屬暢旺，目前，明安正努力爭取子公司儘早復工。