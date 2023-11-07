《國際產業》百度甩開輝達！傳對華為下訂AI晶片

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據消息人士透露，有跡象顯示，由於美國的壓力，百度今年開始對華為訂購人工智慧(AI)晶片產品，作為輝達(Nvidia)產品的替代。

據路透獨家接獲的消息指出，百度已經在八月對華為下訂單，早於美國十月的收緊晶片出口新規定；該規定收緊了對中國出口晶片和晶片工具，其中包括了輝達部分產品。

百度為200台伺服器向華為訂購了1600顆華為生產的910B Ascend AI晶片；華為開發了該晶片，以替代輝達的A100晶片。消息人士補充說，截至十月底，華為已經交付了訂單的6成，大約1000顆晶片。

另一位消息人士說，訂單的總價值約4.5億人民幣，華為將在年底交付所有的晶片。

儘管與百度對輝達下訂數千數萬個晶片相比，對華為訂單規模仍小，但是意義重大，顯示一些大陸公司仍有可能放棄輝達，轉移出來。其它公司例如騰訊和阿里巴巴，眾所周知都是輝達的長期客戶。據了解，百度之前並沒有被認為會是華為的晶片客戶。

儘管華為的Ascend晶片在效能上，被認為遠遠遜於輝達晶片，但消息來源表示，這是中國市場上最先進的國產晶片。

美國先是在去年公布規定，禁止輝達向中國出售A100和H100晶片。之後，輝達公佈了新款A800和H800晶片，作為對中國客戶的替代品。但是10月的新規定，輝達無法再對中國銷售這些晶片。