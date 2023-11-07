錠嵂保經首創「保險 × AI科技、創意」競賽 總獎金高達38萬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

ChatGPT的橫空出世結構性地改變了金融保險業，生成式AI風潮勢不可擋。錠嵂保經從2019年利用自身優勢，整合各大保險公司的商品，開發出保單健診神器！透過拍照上傳的方式，大大縮短分析保單的時間，從過去需要2周的時間，到現在僅需5分鐘。2021年再偕同ＡＩ智能技術公司與壽險公司，合作產出AI健康分APP，讓保險更符合保戶的實際需求，尤其是健康狀況的需求。錠嵂保經一直以來都是業界的領航者，本次更舉辦了以「保險 × AI科技、創意」為主題的競賽。透過應用AI新技術和創意思維，激發錠嵂內部同仁與青年學子實現對金融科技創意的渴望。參賽者利用最新的生成式AI工具和構想，提出創新的金融保險解決方案以解決行業痛點，共同攜手開創保險業未來的新方向。

此次競賽旨在突破傳統保險業的界限，透過融合AI科技和具豐富創意的思維，為保險業注入全新的活力和動能。對於參賽的大專院校學生而言，這是難得的機會，能夠實現他們的創意想法，並與業界專家進行深度交流，共同打造保險業的未來藍圖。

這場競賽不僅僅是一場比拼，更是一個學習與成長的旅程。透過與來自保險業界的專業人士交流，參賽學生將獲得寶貴的經驗和知識，並有機會將他們的創意轉化為現實，為保險行業帶來全新的思維和解決方案。

活動報名期間：

112/10/1~112/12/31

參賽對象：

1. 錠嵂保經全體同仁。

2. 全國大專院校在學生(含碩、博士生)，每隊視需要得設置指導老師1名。

獎項：

1. 錠嵂組入選者取3名 : 每名三萬元

2. 大專院校組組入選者取3名 : 每名三萬元

最終優勝者取1名 : 每名二十萬元