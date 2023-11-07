日本克麗德國際集團SAKURA日式餐酒館 海外首店11／24隆重開幕

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克麗德國際集團於2004年成立於日本，過去主要經營飯店溫泉業、餐飲業等業務，經營區域更是遍及全日本，以及紐約、洛杉磯等，而籌備已久、集團首家海外的SAKURA日式餐酒館，經過第一輪專屬舞者海選後，昨(6)日舉行貴賓招待日。

瞄準台灣與日本的文化相近，更是親日國家冠軍，SAKURA日式餐酒館為該集團首度進軍海外的餐酒館，因此決定要原汁原味把日本整個氛圍帶到餐酒館裡！SAKURA日式餐酒館的每個角落，從空間場域、擺設氛圍，都是百分之百從日本引進，就是為了讓顧客享受一秒飛到日本的精緻體驗。更是台灣第一家以日式精緻甜品為主打，結合舞蹈藝術表演的日式餐酒館，在SAKURA日式餐酒館用餐，就彷彿在日本高級渡假村享受最完美體驗的感覺。

而SAKURA日式餐酒館的貴賓招待日，當天除了安排創意日式料理、壽司吧，以及店中主打的日式精緻甜點供貴賓們品嘗外，台灣SAKURA製作人白井浩一、台北市日本工商會理事長竹田亨也為了延續台日友好關係，特別感謝籌備時期一路支持SAKURA日式餐酒館的朋友，因此當天安排精彩舞蹈藝術表演，以及經由海選大賽中獲勝、接受日本正統訓練，並栽培進軍日本發展的SAKURA專屬舞團，表演日本人氣直升、以日本傳統舞與現代爵士舞及嘻哈舞蹈融合，靈活運用扇子及油紙雨傘「新井風味 」舞蹈，將日本傳統文化完整帶來台灣。

想要親自來體驗最道地，五感都能感受到滿滿日式氛圍，自今（7）日起SAKURA日式餐酒館啓動試營運、24日正式開幕。開幕當天將推出一系列精彩的日式表演活動，老闆林襄將會出席剪綵，且重金禮聘邀請日本火紅Hello Kitty DJ 來台精彩演出，邀請民眾一起來ATT 4 FUN信義區七樓，體驗濃濃日本風味的SAKURA餐酒館。