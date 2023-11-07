勤美集團「小金雞」化新精密 獲「國家磐石獎」表揚

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象徵中小企業最高榮譽獎項「國家磐石獎」，由於審查條件嚴格，營收及獲利必須連續四年持續成長，2023年，全台灣僅有七家企業上榜，而勤美（1532）集團轉投資的化新精密就是七家企業之一！「國家磐石獎」今（7）日下午在君悅酒店舉行頒獎典禮，化新精密總經理林靖誼代表接受蔡英文總統親自頒獎表揚，並與經營團隊一起分享獲獎的喜悅！

「感謝經營團隊的努力及集團與各方的協助，化新精密將持續優化，繼續加油！」林靖誼強調，化新團隊秉持工程團隊務實的專業理念、以賽代訓的態度，藉由評審委員的專業建議，持續優化經營機制，提升競爭力，以迎接未來的挑戰！

化新精密創立於1971年，初期製造機車用引擎幫浦，後跨足車廠底盤件與傳動系統零件，中期擴大至農機與船舶用引擎變速箱等零件。近年朝向部品輕量化，以一絲不苟的管理體系出發，搭配研發2D與3D製圖能力，建立專業經驗豐富與關係密切的供應鏈，向承製電動車相關零件的目標邁進。

林靖誼表示，化新精密藉由創新、科技與流程最佳化的一站式服務，滿足客戶需求，「期許成為全球運輸與產業機具業者的金屬材料解決方案的首選供應商。」

如同化新精密的LOGO是一對內外轉子的組合，它是引擎的核心零件，而引擎是啟動發動機不可或缺的要件。化新以其為全體員工的中心精神「傳傳統、創創新、轉動熱情、服務客戶、突破限制、勇敢逐夢」，期許員工以引擎的動能全速前進，驅動工程師勇於突破框架的特質。

林靖誼說，化新精密為服務國際客戶，近年購置高端精密工具機，例如OKUMA、MAZAK等相關五軸及四軸加工機、各式車銑複合機，結合快速換模換線（Zero Clamp）、德製校刀儀與英製刀破檢測，提升生產效率及產值；並以ZEISS三次元量測儀、線外三次元（Equator）、齒輪量測儀等，搭配品質管理系統（ISO9001、IATF16949），確保品質與服務水準；優化企業資源管理系統（ERP），逐步導入製造執行系統（MES）、供 應鏈管理系統（SCM）、機聯網（IOT）、線上簽核系統（BPM）、產品生命週期管理系統（ PLM）等數位轉型，讓產線資訊即時化、可視化，做為管理決策依據。

林靖誼強調，化新精密董事長林廷芳總是耳提面命，員工是化新最寶貴的資產，持續完善各項留才、育才制度，優化人力資源政策，自工作規劃、性別平等、訓練發展、績效發展、職涯升遷、薪酬管理、員工福利各面向，建立完整機制。

因應台灣少子化衝擊，化新與大成商工、台北科技大學、健行科技大學、明新科技大學、明志科技大學等建立產學合作專案，協助年輕學子提早與產業接軌，共同培養未來人才。此外，在疫情期間，化新提供員工快篩試劑、防疫慰問津貼、施打疫苗獎勵金、半薪防疫照顧假、停課孩童照顧措施，讓員工兼顧工作與家庭，一同度過疫情。

林靖誼深信稻盛和夫經營理念：「經營者必須明確公司的發展方向，付出比常人更多的努力，集結員工們的智慧與力量，齊力向前」；他並依照：Governance建立永續的理念→Social影響員工的行為→Environment養成永續的習慣的順序。公司治理方面簡化組織架構，精實管理，改善財會，資訊透明化，實行內稽內控，系統數位化、設備汰舊換新、產線持續優化效率；參與產學合作計畫，提供就業機會及儲備優秀人才。

在社會責任方面，林靖誼說，化新與員工共享公司經營成果並創造友善工作環境，讓員工藉自己的付出來成就並感動自己；在環境保護方面，建置廠區太陽能發電、引進高效能空壓機與熱回收系統、架構汙水廢油處理及切削液循環系統，逐步落實化新對永續經營的承諾與目標。