台灣首座資安基地 辦理23家次產品驗測服務

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數位部為促進全國各行各業數位轉型，提升資安能量，今參訪台南沙崙資安服務基地和屏東科技養殖場，實地了解資安應用狀況和水產養殖業數位轉型應用。數產署指出，沙崙資安服務基地成立至今已辦理23家次業者、累計33項次產品驗測服務，同時研擬國內外資安事件23套攻防劇本。

數產署表示，台南沙崙資安服務基地是2021年開幕，為台灣首座集展示演訓、實證功能合一的資安實戰基地，透過培養在職資安人才、挖掘資安新秀，另外也建立關鍵基礎設施、半導體、物聯網、智慧綠能、智慧製造等五大資安實證場域。

現場也有資安攻防演練劇本、辦理產品驗測及擴散資安意識等多元服務，協助產業提升資安防護能量，至今已累計逾4200人次參訪、資安人才培育逾2300人次。

沙崙資安服務基地也展示各類模擬基礎設施資安的駭客攻防機制，包含基礎電力、天然氣系統入侵斷訊後的緊急處理。工研院指出，資安基地內設計各式攻防演練劇本，資安廠商可將產品帶入場域做驗證，看可否達到防禦效果，也利於製造業廠商挑選。

另外，除了基本的USB隨身碟會有駭客入侵風險外，工研院也以USB傳輸充電線模擬系統遭到入侵的狀況，有心人士可能在充電線裝入微小晶片或惡意程式，只要使用者插上設備就可直接觸發，現場更展示遠端入侵電腦，使工廠機械手臂停止生產的狀況。

工研院指出，國外已有類似案例，駭客在企業周邊發送或丟棄USB充電線，導致電腦設備中毒，更可能導致駭客封鎖部分資料，索取大筆款項，因此民眾或企業都須留意，勿隨意使用來路不明的充電線。