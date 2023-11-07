新北中高齡友善職場認證 37家事業單位獲表揚

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新北市勞工局今（7）日首次舉辦中高齡者及高齡者友善職場認證表揚活動，由勞工局長陳瑞嘉頒發獎座表揚獲證的37家事業單位，包括碩隆精密工業、蕭中正醫院、鼎鼎大飯店等。陳瑞嘉肯定獲證事業單位重視中高齡及高齡者在職場上的能力，也鼓勵中高齡以上求職者勇敢求職。

陳瑞嘉表示，雖然今年3月台灣的中高齡者勞參率突破66％，高齡者勞參與率也有9.89％，但跟先進國家相比，我們還有很大的進步空間。為了鼓勵中高齡友善職場與職場續航，去年勞工局與台大社工系團隊合作，引進歐盟的《中高齡職場友善僱用指標》，並於今年開始辦理認證。

陳瑞嘉說，首屆舉辦即有超過百家事業單位響應，經過嚴格的評選及實地查訪，最後有37家企業通過認證，其中7家更獲得卓越級別的肯定，達到「青銀共融且共榮」的政策目標。

獲卓越認證的「蕭中正醫院」營運長蕭乃彰分享說，蕭院長86歲還在第一線看門診，就是一個職場續航典範。醫院竭盡所能留才，例如護理師、藥師不想輪夜班，院方會協助轉為居家照護長照服務、門診護理師、日間洗腎管理師等職位，讓大家也能享有工作與家庭平衡。醫院也鼓勵增強醫事管理能力，甚至協助體系內創業，所以員工都能久任並找到職涯發展目標。

鼎鼎大飯店板橋營業所行政經理張䕒蔆表示，公司提供彈性工時選擇，讓中高齡員工可兼顧家庭與經濟需求，並且透過拆解服務流程、提供推車輔助，讓中高齡員工更容易執行內外場。夆典科技董事長郭國華也指出，公司運用政府提供的職務再設計，申請到閱讀放大鏡、大型螢幕、掛燈等，讓中高齡員工不再視茫茫，公司近6成員工都是中高齡，員工超有歸屬感。

就業服務處表示，獲證事業名單已公布在「新北勞動雲／中高齡者及高齡者友善職場認證計畫」專區，有興趣的事業單位可參考，各項認證指標亦公布於專區，期待更多事業單位與新北市共同打造「樂齡工作好城市」。