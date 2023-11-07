DNA舞蹈節開跑 台日韓舞蹈家齊聚北市中山堂

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北市中山堂為了轉型成舞蹈發展中心，今年推出全新實驗型旗艦型計畫「2023 Dance Now Asia（DNA）舞蹈節」，由國家文藝獎得主何曉玫擔任總策演人、日本竹屋啟子與韓國崔紋碩擔任協同策演人，5日起至12日邀請9位台、日、韓舞蹈藝術家齊聚中山堂交流、共創與演出。

中山堂介紹，今年DNA舞蹈節，總策演人何曉玫以「重拾亞洲的身體語彙（Reclaim the Body and the Voice of Asia）」為核心精神策畫，探討西方現代舞來到亞洲後的轉化、融合與創新。

舞蹈節11月5日起至12日，重頭戲是11日的環境劇場演出及11至12日3場「台日韓三城共舞」演出。前者是舞者在中山堂大廳、廊道與廳舍當作舞台，以舞蹈帶領觀眾重新認識中山堂的建築、空間與歷史；後者則是台日韓三城共舞，是由3城舞者詮釋他們對亞洲舞蹈的探索、想像與理解。

中山堂表示，演出的9位台、日、韓舞蹈藝術家，其中3位是台灣舞者，瓦旦．督喜、余采芩與劉方怡； 日、韓共6位舞者，日方為鈴木ユキオ、武田幹也與辻田暁，韓方舞者是김초슬、도효연、Sami SIMILÄ。

中山堂主任江孟芳指出，DNA舞蹈節是中山堂轉型舞蹈發展中心的核心旗艦計畫，盼以此計畫為核心，啟動一連串展演推廣與人才培育活動。今年舞蹈節力邀何曉玫擔任總策演人，並鎖定亞洲為範疇，除希望提供舞蹈專業人才更多跨國交流機會，也呼應中山堂1930年代落成啟用時躋身亞洲4大公會堂的歷史，盼連結地緣相近的亞洲舞蹈文化圈。

文化局長蔡詩萍表示，中山堂是國定古蹟，未來將逐步轉型為舞蹈發展中心，成為舞蹈人才培育與發展及舞蹈藝術推廣基地，未來整修完舞台設備，即可全力衝刺。

中山堂補充，DNA舞蹈節開設1場藝術總監講座，由台、日、韓3位藝術總監帶大眾了解亞洲城市的舞蹈發展經驗、現況及環境，可免費索票參加。

此外，活動期間還有3城藝術家的交流工作坊，針對大專舞蹈院所學生開設的大師班以及公開徵選10組台灣優秀舞者的showcase展演，上述活動參與的學生與民眾反應熱烈，均已報名額滿，將如期於中山堂舉行。