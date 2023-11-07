金研院首度研發普惠金融教案 業界、教育界熱情參與

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普惠金融是全民防詐的基本功，有多少人、多少單位自願持續投入？金融智庫台灣金融研訓院主動舉手，一改過往接受委辦案的間接作法，首度自我研發普惠金融教案，並將教案擴散到許多國民小學。台灣金融研訓院院長黃崇哲表示，由於現場授課需要大量講師，金融機構華南銀行祭出「創舉」，由台南地區分行員工擔任志工，以台南市為起點，讓普惠金融走向每一個地方。

台灣金融研訓院7日於臺南新南國小公布「華南挺臺南 CSR金融共好公益計劃」，台灣金融研訓院副院長林仲威表示，推廣普惠金融最重要的是受眾者要能理解知識，以及產業界資源挹注擴大效果，百年老店的華南銀行一直是台灣金融界的重要角色，如今成為金研院全民金融教育的支持者，號召旗下行員積極參與台南金融素養教育。此舉獲得臺南市頒發特別感謝狀，臺南成為全台首個實施「區區有體驗式金融教育」的城市。

金研院表示，在關心普惠金融發展的立委郭國文促成下，「CSR金融共好公益計劃」得到臺南市政府支持，估計將覆蓋32個行政區、65所國小，惠及3,885名學童。此項計畫至今已進入46所小學，7日臺南新南國小的活動現場，包括華南銀行總經理黃俊智及人資長等成員、台南市教育局、參與教案的師資們，共同實地了解華南銀行行員擔任「CoCo老師」，在課堂上教導小朋友財金知識的教學實況。新南國小校長魏萬能說，為小學中年級學生奠定財金基礎，是知識變常識的重要時點。

華南銀行自今年9月起與台灣金融研訓院攜手合作，針對台南地區國小四年級學生辦理金融教育宣導，透過簡單直白用語、貼近學童生活經驗之舉例及有趣互動遊戲，讓小學生了解「金錢用途」、「風險支出」、「家庭負擔」與「預防詐騙」等金融概念，並藉由日常消費行為檢視與記帳練習培養儲蓄習慣，協助學童及早建立正確金融觀念。華南銀行總經理黃俊智表示，訓練自家行員擔任講師，與金研院合作開創金融教育新模式，讓華南銀行更積極走入校園與社區，進一步讓金融素養向下扎根。

林仲威表示，此項計畫的教案出自金研院研發，透過遊戲和習作加深小學生個人理財意識，獲得學校廣泛支持。素養教育需要更多師資投入教學，華南銀行的資源支持將助力金融教育的發展，並成為金融從業人員的社會責任典範。

金研院認為，金融業的企業社會責任若能用於提升兒童金融素養，是金融人員難得的義務，能為孩子的金融素養種下一顆種子，對整個金融產業有深遠影響，期待更多金融機構效仿「CSR金融共好公益計劃」合作模式，助力校園金融素養扎根，共同打造財務幸福丶金融信任的社會。