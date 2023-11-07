竹市敬老卡及愛心卡升級！11／8起可搭國道客運

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為照顧長輩及身障者，新竹市政府持續擴增敬老卡及愛心卡使用項目，7日宣布與3家國道客運業者攜手合作，自8日起新竹市敬老卡及愛心卡也可搭乘國道客運，費用可由卡片內的600點支付，希望長輩們能多出門互動，保持健康樂齡的生活。

新竹市長高虹安表示，長輩期待敬老卡及愛心卡（兩者簡稱社福卡）擴大使用，自今年7月起，新增租借國民運動服務中心場地服務、8月擴大開放搭乘台鐵、9月開放持卡可到農會消費，而從11月8開始，新竹市敬老卡及愛心卡也可搭乘國道客運。

高虹安也提到，今年敬老卡及愛心卡申辦需求爆增，擴大使用更受到長輩們的好評，她感謝3家國道客運業者攜手合作，市府的目標是希望讓長輩及身障朋友多出門購物、運動，促進社會參與，市府也將提供更多元的服務，提高敬老卡及愛心卡使用效益。

社會處長黃佳婷也感謝新竹客運、國光客運及日豪客運的積極配合，加快設置刷卡設備，她表示，長輩與身障朋友持敬老卡及愛心卡，搭乘國光客運及新竹客運往來台北到新竹國道路線，以及搭乘日豪客運往來新竹到桃園機場的國道路線，費用可由卡片內的600點全額支付。

社會處也說明，設籍竹市年滿65歲以上長者可以到區公所申請敬老卡電子票卡，而設籍且居住竹市並領有市府核發之身心障礙證明者，可申請愛心卡電子票卡，每張卡每月補助600點（1點即1元），而點數當月底如果無法使用完畢，不能累積到次月。

此外，新竹市長輩或身障朋友如需申請敬老卡或愛心卡，以及查詢卡片內點數，可至竹市各區區公所查詢，也可以去電並提供悠遊卡卡號等資料，由專人查詢，另也可上悠遊卡公司網站查詢。