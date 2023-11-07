來台東放鬆 《自然醒慢活祭》溫泉紓壓、漫游星際

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由台東縣政府所創立的身心靈休閒美學品牌《自然醒慢活祭》，自10月28日起至5日連續2個週末，分別在卑南鄉知本溫泉區與鹿野鄉高台成功舉辦「淨心慢旅行」深度紓壓療癒之旅，吸引近百位身心靈愛好者到台東，在秋冬之際感受溫泉水療之力與星空能量。

首週登場的「知本溫泉・深度紓壓：愛自己的6個練習題」活動中，邀請瑜珈修行暨內觀實踐者魏沁如、園藝治療師邱榆棋、表演藝術工作者林奕其、劇場暨身心藝術講師坤靈、在地品牌「部落沃克」負責人曾玉彤等講師，引領參與者行禪、溫泉水療、肢體開展、手作薰香、品味在地美食，鬆開肢體的日常綑綁並敞開心靈，練習拋開大腦主導的慣性行為，讓身體回歸心靈的帶領。

鹿野高台「星際漫游之旅」與在地品牌「饗嚮星空」合作，共推外星人心理測驗、星空導覽、星球特調等主題內容，並加入手作漂浮蠟燭、解讀人類圖，為活動增添神秘氣息。另由在地瑜珈講師林逸屏、手碟演奏家陳沛元帶領手碟瑜珈療癒體驗，也邀請Oneness聲波療癒跨界樂團、靈性舞蹈講師Lahinna 拉姮妠、電子音樂製作人安居，在夜晚的高台，進行療癒音樂與舞會，讓參與者進入充滿奇幻色彩的心靈探索之旅。

台東縣政府社會處處長陳淑蘭表示，台東是一片充滿能量的寶地，希望透過《自然醒慢活祭》，將這股能量傳達給更多人，讓大家親身感受到台東的療癒魅力。

2023《自然醒慢活祭》持續推出豐富療癒體驗，包含11月11日將於杉原灣海灘舉辦「1111重生之路：喚醒內在力量」社區種子培力活動、11月18日在台東聖母健康農莊舉辦「愛的共時校準」助人工作者與教育者專場、11月20日與21日在國立台灣史前博物館舉辦「游入潛意識之海」社區種子培力活動。