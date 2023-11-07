迎接超高齡社會 兆豐銀行助客戶善用基金享樂退

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台灣已經進入高齡社會，國發會預估，2025年65歲以上的人口會超過2成，形成「超高齡社會」，兆豐銀行表示，對於上班族來說，安穩退休似乎是一個遙不可及的目標，所以更應該要在40歲或更提早到30歲，在工作穩定爬升的階段，就為退休生活做準備。

為協助客戶穩妥規劃退休，享有安心愉快的第二人生，兆豐銀行自即日起至2023年12月31日推出「輕鬆享樂退 息在好FUND心」基金優惠活動，精選10檔優質配息型基金，只要透過網路銀行或行動銀行線上申購，即可輕鬆開始準備退休金。

根據兆豐銀行內部資料顯示，截至今年10月，股票市場雖呈現上漲趨勢，然而債券型及平衡型基金的交易量，仍佔整體交易量的一半以上，由此可見，在高波動的市場環境下，客戶還是偏好相對穩健的投資策略。

隨著通膨放緩、升息循環進入尾聲，兆豐銀行投資顧問團隊建議可趁殖利率位處高檔、債券價格相對低檔時期進場布局，將部分資金投入固定配息的金融商品，如配息的債券型或平衡型基金，除了擁有穩定的配息收益，也能善用複利效果，以定期定額方式再投資，擴大投資收益累積財富，讓退休生活更有安全感。

投資基金績效固然重要，但降低投資成本費用則是提高績效的第一步。兆豐銀行此次針對40歲以上的客戶推出「輕鬆享樂退 息在好FUND心」優惠專案，於12月31日前透過網路銀行或行動銀行線上單筆申購配息型專案基金，每人限1筆，可享有申購手續費1折的優惠，對於偏愛配息商品的理財客戶，可善用本專案的優惠回饋，實現及早退休夢想。