新設紅綠燈卻塞爆 議員籲基市府改設智慧號誌

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基隆市新豐街附近有許多大型社區，平常上下班尖峰時間的車流量本就很大。為了紓緩尖峰時間車流，基隆市政府自11月起，在新豐街162巷口試辦交通號誌車流管制，不料卻造成更嚴重的車流回堵。市議員許睿慈7日進行會勘，決定先暫停交通號誌管制。

在地的居民表示，新豐街交通壅塞的問題本來就很嚴重，但自11月市府在新豐街162巷路口試辦交通號誌，進行車流管制後，因為巷口的秒數時間較短，每次綠燈頂多只能讓3輛車子通行，反倒讓162巷的居民「連巷口都出不去」。

經民眾向市議員許睿慈陳情，許7日上午邀集交通處、警察局、當地里長等單位至現場進行會勘，研議相關改善方案。

許睿慈指出，原本該巷口號誌是閃黃燈，民眾還可以自行選擇車流較少的時候切進新豐街，沒想到隨著號誌改為紅綠燈後，反倒造成162巷車流回堵，甚至有民眾出門半個小時還沒切進新豐街，她也希望市府先將巷口號誌改回閃黃燈，並尋求其他改善方案。

許睿慈認為，若在該巷口及新豐街沿線的號誌，都能改成AI影像辨識自動偵測路口車流的「智慧型管制號誌」，依即時的車流狀況進行號誌時相調整，才有可能達到減少車流回堵等問題。

從長期角度來看，許睿慈也要求市府交通處研議相關聯外道路計畫，不管是162巷新闢，或是303巷聯外道路計畫等，都應進行重新評估，才能解決新豐街沿線交通壅塞、民怨沸騰的問題。

基隆市交通處表示，即日起將先行為取消當地試辦交通號誌車流管制措施，後續也會評估增設「智慧型管制號誌」，至於聯外道路部分，則將於後續評估相關的需求。