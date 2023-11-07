2024年進入碳有價世代 環境部：未來碳費可抵CBAM憑證

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歐洲經貿辦事處7日與環境部氣候變遷署共同召開記者會說明氣候變遷因應法與歐盟碳邊境調整機制（CBAM）相關事項。環境部氣候變遷署署長蔡玲儀表示，在過渡期間廠商應依照規定申報，要特別注意的是申報人為歐盟進口商，但申報所需的多數資料都要由製造業者提供，未依規定申報，每噸可罰10至50歐元，不過未來台灣在2024年進入碳有價時代之後，國內未來實施的「碳費」將會屬於CBAM可扣減碳費之一。

歐盟啟動「碳邊境調整機制」（CBAM），2023年10月1日至2025年12月31日為過渡期。歐洲經貿辦事處經貿組組長楊藹玲（Aleksandra Kozlowska）表示，CBAM目的在防止「碳洩漏」，也就是防止歐盟的生產商移轉至其他碳排管理寬鬆的國家製造生產，這制度從今年10月開始試行，在2025年底的過渡期間，規定只會適用於水泥、鋼鐵、鋁、肥料、氫與電力等六大高碳排產業，未來雖然不排除其他產業，但仍未以防止碳洩漏為主，因此像是玻璃、陶瓷等，因為歐洲將不會被優先列入。

楊藹玲說，2026年1月1日起，CBAM正式實施後，歐盟的進口商必須要購買CBAM憑證，而這憑證的價格將根據歐盟ETS的平均拍賣價格來計算，非歐盟的生產商如果已經在本國支付了碳價，相應的成本也可以從CBAM扣除。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀也說，在過渡期間廠商應依照規定申報，要特別注意的是申報人為歐盟進口商，但申報所需的多數制料都要由製造業者提供，未依規定申報，每噸可罰10至50歐元：不過當台灣在2024年進入碳有價時代，國內未來實施的「碳費」將會屬於CBAM可扣減碳費之一。

對照CBAM時程，蔡玲儀指出，2024年開始，年排放量2.5萬噸製造業及電力夜之排放量要計入碳費，2024年4月30日完成前一年的排放量排查，這項工作是每年都要進行，也就是2026年CBAM開始正式實施前，台灣這些大排放量的廠商已經開始繳交碳費、可以開始抵扣。