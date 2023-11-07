宜蘭「萬安46號」戰災演習來真的 榮獲全國特優

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「萬安46號」演習於7月24至27日舉行，因應國家整體安全威脅模式的改變，實施人、車管制、疏散避難、戰災搶救及戰時災民收容救濟站開設等實作演練，宜蘭縣警察局榮獲全國特優佳績。7日縣政會議中由局長林武宏將其獎座呈獻予縣長林姿妙；她肯定警察局對演習的付出，也感謝各單位的協力配合。

演習在縣府團隊與義勇警察、民防大隊、民防團、防護團、中華電信、鐵路宜蘭運務段、佛光山蘭陽別院、佛教慈濟基金會及紅十字會等單位通力合作下，驗證了政府與民間團體的協調合作及資源整合，也展示了縣府團隊的整體素質和專業。

據警局建檔公告顯示，宜蘭縣648處防空疏散避難設施（地下室），可容留疏散避難人數50萬餘人，宜蘭縣現有人口45萬餘人，可容留疏散避難比率為1.12倍，如發生戰爭，足供縣民避難需求。

此外，防空疏散避難設施建築物外牆明顯處，亦設置新式防空疏散避難標示牌，並於重要路口增設引導立牌，提供民眾防空避難方向指引，完善防空避難處所整備。

局長林武宏表示，此次演習能榮獲全國特優佳績，特別感謝各參演單位的辛勞付出及縣民的積極配合；目前警局正落實推動校園防空疏散避難宣導，並持續強化防空疏散避難設施整備，希望將防空避難觀念推廣至校園及鄰里，以因應空襲突發狀況時，能確實守護民眾生命及財產安全。