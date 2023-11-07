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第26屆台北文學獎 「生於火」徵文開跑

  • 中時即時 李怡芸
本屆台北文學獎以「生於火」為主題。（台北文學獎提供／李怡芸台北傳真）
本屆台北文學獎以「生於火」為主題。（台北文學獎提供／李怡芸台北傳真）

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第26屆台北文學獎11月起接受投稿至12月31日，特別的是本屆台北文學獎「古典詩」徵件體裁為「絕句組詩」，下一屆則限律詩組詩，依此類推，逐年輪替，台北市文化局表示，期望吸引更多古典詩創作者參與這項華文創作獎項。

台北文學獎徵文對象不限國籍及居住地，惟須以中文創作；共分為小說、散文、現代詩、古典詩、舞台劇本以及文學年金獎助計畫六個徵文類別。本屆以「生於火」為主題，邀請全世界的華語文創作者，找到內心對於文學最執著的火種，以烈火之姿燃燒對創作的渴望，在筆尖驅動靈感的強烈碰撞，於腦中開創屬於自己的文學宇宙。

本屆「古典詩」將專徵「絕句」以使評審標準一致，也期望鼓勵古典詩創作者在創作技法、格律的使用上更為專精。此外，除小說、散文、現代詩維持以「台北經驗」為寫作主題，古典詩、舞台劇以及文學獎年金獎助計畫皆不限主題。

台北文學獎的「文學年金」獎助計畫，不限文類，鼓勵優秀創作者進行為期一年的寫作計劃，第一階段評選依投稿者提出的寫作計畫選出入圍作品三名，各頒發入圍獎金20萬元；第二階段將於一年後作品完成時，再從中評選出一名得獎者，並致贈獎金40萬元。至今已有超過70位作家獲得此計畫支持。

第26屆台北文學獎總計將選出23件優勝作品，最高為年金獎助60萬元；此外，舞台劇本得主可結合團隊另行申請最高達30萬元的「演出製作獎金」。

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