名軒砸3.85億元 進駐新莊麗寶總部「麗寶企業大樓」8樓辦公

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麗寶集團新北市新莊中華路的集團新總部「麗寶企業大樓」企業總部大樓第4季甫完工，集團旗下唯一上市公司名軒（1442）今（7）日公告，砸下3.85億元，買下其中543.32坪共4戶辦公室、及停車位14個，作為未來自用總部辦公室之用，拆算每坪交易價格，站穩6字頭高水位。目前這棟大樓，一樓就暫作台灣民眾黨總統參選人柯文哲的全國競選總部之用；至於麗寶集團，旗下各事業體則可望在2024年3月喬遷進駐。

名軒昨天公告斥資3.85億元，買下位於新北市新莊區中華路3段216、218、222、226號的「麗寶企業大樓」，「掃」進8樓一整層共4戶辦公室，坪數達543.32坪，另外還有停車位14個；賣方為麗寶建設公司，該公司董事長吳寶田為名軒開發董事長吳泓瑩的父親。

麗寶集團董事長特助林淑卿表示，新莊案最新完工辦公大樓暫訂名稱為「麗寶企業大樓」，最近才全新完工，為麗寶集團未來的全新企業總部大樓，目前已完工並取得使用執照，預計2024年第1季集團各事業體可望喬遷進駐。

「麗寶企業大樓」是吳寶田於2019年斥資21.79億元買下土地，位於新莊中央路、中華路口土地，佔地面積達1,298坪。據建照資訊顯示，該總部大樓土地使用分區為商二，興建為地上20樓、地下6層的鋼骨結構辦公大樓，樓高約89.1公尺，戶數約78戶。

另外名軒今天也公告前3季合併財報，在「名軒台中新站」等大案陸續完工及銷售入帳下，前3季累計合併營收達10.13億元，稅後純益達2.61億元，每股稅後純益達0.71元；第4季將迎來超級大案淡海「名軒海樂地」交屋入帳潮，總銷達190億元、已售3成多，7月取得使照、10月啟動交屋，接下來桃園總銷16億元「國王之森」也將接棒交屋入帳，第4季業績可望大噴出。