睽違10年 南亞科技全新面貌再拿評等

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台塑集團成員南亞科技，最新取得惠譽國際授予「 BBB-」的首次國際信用評等，展望「穩定」。這是南亞科技在2012年撤銷中華信評授與的信評以來，10年後重新取得的企業評等，且值得注意的是，此次是惠譽北京團隊發布的信評報告，對於總部在台灣、行銷歐美、中國大陸和日本的南亞科技，在國際市場資金募集方面別具意義。

即使屬於台塑大集團，惠譽評等對南亞科技提供獨立信用狀況。惠譽評等指出，此次授與南亞科技的長期外幣及本幣發行人違約評等「BBB-」等級，短期外幣及本幣發行人違約評等「F3」；國家長、短期評等分別為「A（twn）」、「F1（twn）」。

台塑四寶合計持有南亞科技62％的股份，來自母集團的支持，惠譽則就法律層面、運營等方面分析，在法律層面上，母子企業並無債務擔保或未設置交叉違約條款，因此母公司為南亞科技提供支持的意願為“低”；在戰略及運營層面，母子公司的管理階層存在很大重疊，共用品牌，且與集團內其他半導體行業公司存在部分關聯方交易，因此為南亞科提供支持的意願則為“中等”。

南亞科技在全球動態隨機存取記憶體（DRAM）行業的市場占比3％，規模較小、市場地位較弱，且技術水準落後於三星、美光和海力士的三大國際廠商。公司本身的財務條件，惠譽預期，EBITDA槓桿率將在2024年至2025年期間攀升，並將於2026年因重大資本支出而達到峰值，預計中期債務與EBITDA比為2.0～2.5倍 。

在計劃資本支出方面，惠譽估算，南亞科技佔台塑集團四大公司合併資本支出的38％～40％；其增長潛力高於台塑集團其他業務，預期在2025年至2026年期間會為母公司貢獻13％～14％的EBITDA。