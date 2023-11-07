銀行簡訊三機制上路 金管會再祭一招防堵百貨APP盜刷

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非法盜刷集團轉移目標，近期轉往百貨公司，民眾綁定在百貨公司APP錢包上的信用卡爆出盜刷風險。金管會表示，所有銀行簡訊三大機制已全面上路，不管是綁卡或消費，在簡訊中都有明確標示，民眾若看到簡訊中消費金額與實際要消費的金額不同，就不要將OTP密碼輸進去。

銀行局副局長童政彰表示，目前各家銀行針對信用卡交易發送簡訊，已要求落實三大機制，一是簡訊內容要明確讓持卡人知道簡訊目的，且提供防詐警語；二是簡訊內容要包含刷卡金額；三是若民眾要綁卡，簡訊內容要包含正在做綁定信用卡的動作，讓客戶可以辨識出來手上的信用卡正在被綁定中。

部分民眾因透過一頁式假購物網站上刷卡，提供卡號與OTP，轉手被詐騙集團拿去盜刷的情況屢見不鮮。童政彰指出，在新的銀行簡訊機制上路後，現在民眾收到的銀行簡訊都應該已符合三大機制，民眾最好多留意銀行簡訊，銀行傳來OTP密碼簡訊中上頭會有刷卡金額，若發現刷卡金額與自己要買的金額不符，就不要把OTP輸入進去，OTP密碼未輸入或輸入不對，交易就不成立。

另因過去詐騙集團盜刷，多是拿到卡號與OTP密碼後，綁定在國際三大行動支付上，像是Apple Pay、Samsung Pay等，銀行局也要求各銀行修改系統，民眾在國際三大行動支付上綁卡，都要核對客戶留存在銀行裡的手機號碼是否相符，才可以綁定，目前前十大發卡銀行都已經在10月底前全部導入，預計年底前所有銀行會導入。

但因現在詐騙集團轉向到百貨公司APP，童政彰也表示，因為百貨公司APP的提供者不是銀行，也不是國際三大行動支付的數位供應商，針對現在興起的百貨公司APP盜刷，金管會將找銀行公會、發卡銀行、收單銀行、國際卡組織研議，看是否針對這類盜刷有新防禦功能。

童政彰強調，依照銀行簡訊機制，即便卡片被綁定，當詐騙集團在刷卡時，簡訊還是收得到，現行規定是網路交易3000元、實體交易5000元以上要即時通知卡友，如果是三大國際行動支付綁卡後到實體店消費，屬於線下交易，5000元以上會通知，但若是民眾綁卡在第三方支付或百貨公司APP後實體消費，則屬於線上交易，是3000元以上就要通知，而現在很多銀行針對線上交易，不管交易多少錢都會通知。