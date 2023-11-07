聯發國際第三季毛利率、營業利益創高 前三季EPS 4.17元

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受到美國市場通膨，以及缺工等大環境因素影響，聯發國際(2756）第三季合併營收幣2.06億元，季增3.19％、年減3.26％，然受惠高毛利展店區域發酵，繳出單季營業利益5,991萬元，年增4.18％，第三季稅後淨利4,748萬元，則較去年同期減少16.50％，係去年第三季業外匯兌收益拉高基期所致。

聯發國際第三季平均毛利率60.92％，較第二季及去年同期分別增加1個、1.57個百分點。聯發國際表示，手搖飲在美國消費市場仍有極大的發展空間，公司持續調整「Sharetea歇腳亭」全球門市布局，主攻美國、香港等高毛利消費市場，財務結構的調整帶動第三季平均毛利率60.92％及營業利益5,991萬元皆創新高。

聯發國際累計前三季合併營收5.78億元，營業利益1.33億元，稅後淨利1.02億元，EPS4.17元，前三季合約負債(流動)約6,000萬元，主要因美國新門市開設進度仍受缺工問題影響門市裝修、設備進駐進度而放緩；然公司看好美國手搖飲市場的發展空間，且美國門市之物料銷售及單店獲利貢獻皆高於其他地區，「Sharetea歇腳亭」美國市場比重增加將有助於公司提升獲利能力，儘管美國新店開立速度放緩，公司仍積極拓展美中、及美東的手搖飲市場，與新加盟主簽訂加盟合約，待門市開出後將逐步認列。

截至第三季「Sharetea歇腳亭」全球店面數近400家，美國、香港兩個主要市場店家數分別達157家、45家，看好美國、歐洲消費市場的發展空間，以及手搖飲在年輕人市場的高市佔率，聯發國際將持續在美國、香港擴點，預計第四季將持續展店，深化「Sharetea歇腳亭」在兩地的品牌影響力；未來公司將持續開發新門市、研發新品，加強營業費用的控管，以維持公司獲利成長。