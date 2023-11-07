北市府助企業培育數位即戰力 7梯次560名業者受惠

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為協助中小企業持續掌握產業發展趨勢，厚植相關產業競爭力，今年台北市產發局聚焦數位科技應用與產業永續發展的趨勢，開設數位應用培育及企業永續管理人才的課程，包括著眼於前瞻產業趨勢的講座，共計開設共7梯次的各類培育課程與講座，培育超過560位以上中小企業代表，並於今(7)日假DigiBlock數位創新基地進行成果發表。

北市產發局副局長吳欣珮表示，有鑑於近期國內外的產業趨勢，數位科技的應用與永續管理的掌握，將是中小企業未來發展的重點，因此今年度中小企業知識學苑在數位培育課程方面，開設以運用ChatGPT及AI技術為主之培育課程，輔導企業在經營網路社群及電商相關應用上，總計協助超過150位中小企業代表，並在完訓後實際於營運上，有效協助整體營業額平均成長達26％，相關數位線上流量整體亦長成達118％，成為企業業績躍升的關鍵!

此外，因應企業發展永續管理之需求，北市產發局今年首次和台灣永續能源研究基金會合作，總計有100位中小企業代表參與訓練課程，其中91位取得包括國際永續績效評量準則、CSR永續報告書與個案分析等初階認證，而且經課程完訓後，更有高達45位學員，持續主動進修並考取進階的永續評審員資格，今天也於活動中由北市產發局與台灣永續能源研究基金會共同為考取評審員資格的學員進行證書頒贈儀式，也讓我們看到中小企業對永續管理的重視與行動力。

今天成果發表會的現場共有6家數位培育與1家永續管理培育的亮點企業進行展示，其中科技床品恩錸富國際分享「運用ChatGPT工具」輔助撰寫電商行銷文案，以及運用「AI客服機器人」，幫助公司大幅降低了人力成本；零售業韋邦國際則透過課程學習到「AI輔助廣告投放」後，讓公司的訂單銷售提升了68.38％，整體營收較去年成長了108％；網路售票平台吃喝玩樂整合行銷則表示，經課程所學習到運用AI結合網路社群經營，讓粉絲貼文互動流量成長了54倍。

隨著數位與永續議題的蓬勃發展，相關重點技術與人才的培育，將不侷限於大型企業，中小企業對未來產業重點的議題掌握與人才培育，更是持續提升競爭力的關鍵。