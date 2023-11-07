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秋冬露營最對時 豪華露營配馬辣

  • 中時即時 陳祐誠
〈丹內・丹內野奢莊園〉12月即將對外開放全新頂級露營車微星號。（AsiaYo提供／陳祐誠台北傳真）
〈丹內・丹內野奢莊園〉12月即將對外開放全新頂級露營車微星號。（AsiaYo提供／陳祐誠台北傳真）

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亞洲訂房網AsiaYo與今年甫開幕的〈丹內・丹內野奢莊園〉合作，推出各種奢華露營套裝，並與馬辣集團聯名推出一泊三食季節限定的旅遊組合，在享受旅程美景的同時，又能品嚐到馬辣帶來的創意料理。

AsiaYo看重國內旅遊市場蓬勃發展，2022年將台灣露營市場作為平台經營核心之一，至今累積成為全台最多元露營物件的訂購平台，依照不同需求推出寵物露營、海景露營、奢華露營屋、露營車等產品。

AsiaYo今年秋冬與全新開幕的〈丹內・丹內野奢莊園〉獨家合作，推出微星號露營車、法式星空屋、北歐HOLA露營車、北美Rodeo驛馬露營車、英倫UN威爾斯露營車等各種奢華露營套裝，並將露營餐食與知名的馬辣集團聯名合作，推出一泊三食季節限定的旅遊組合。

〈丹內・丹內野奢莊園〉座落於台北近郊貢寮山林的一處野奢露營區，於2023年4月全新開幕，是目前全台最大且尚未全面開發的野奢度假園區，在這個神秘而獨特的空間，擁有豐富多樣性的生態系統。園區內為強調藝術帶給人心靈的洗滌，邀請台灣知名藝術家楊英風、朱銘、楊柏林、林鴻文、林敏毅、莊普、劉丁讚、林鴻文等作品進駐。

全區主推3大房型，法式星空屋、北歐HOLA露營車以及接下來12月即將登場的微星號露營車。其中最受網美們關注的為法式星空屋，採用半透明球型的結構，搭配經典法式軟裝設計，讓寢區空間充滿優雅與浪漫的氛圍，不管在入住體驗或美照拍攝都十分有話題性。

秋冬露營最搭配的餐食便是火鍋，AsiaYo與麻辣火鍋名店馬辣集團聯名推出露營餐食。馬辣更推出露營界革命性料理「新馬辣小小鍋火鍋湯底膠囊-川味麻辣」，只要一顆膠囊，開水立刻變成麻辣鍋，主打方便攜帶，快速料理，每顆火鍋膠囊為12倍高純度濃縮醬料，1顆加入適量開水稀釋，立刻搖身一變成為個人麻辣鍋，適合露營野炊、外宿開伙。

即日起透過AsiaYo下訂〈丹內・丹內野奢莊園〉一泊三食季節限定專案，即可享用丹內主廚研發的馬辣聯名創意料理，方案包含迎賓點心、馬辣聯名海陸雙拼火鍋晚餐、精緻早餐，每人4999元起。營區提供多項體驗活動，本專案再加碼贈送2位6歲以下孩童免費入住和價值1000元的丹內禮包。

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