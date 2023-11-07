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北市山限區研擬全面開放都更 都發局規畫2025年推動

  • 中時即時 黃敬文
台北市都發局規畫修正《台北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定》，先於今年底針對山限區「被畫入時已有建築」、「不符坡度15％畫設原則」、「非屬山坡地3類建物」3條件做通盤檢討，預計2025年展開法定程序。(黃敬文攝)
台北市都發局規畫修正《台北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定》，先於今年底針對山限區「被畫入時已有建築」、「不符坡度15％畫設原則」、「非屬山坡地3類建物」3條件做通盤檢討，預計2025年展開法定程序。(黃敬文攝)

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台北市文山區再興社區去年3月發生建築物女兒牆崩落，由於事故現場位在住二山限區，凸顯該區危險建築物都更重建問題；對此台北市都發局規畫修正《台北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定》，先於今年底針對山限區「被畫入時已有建築」、「不符坡度15％畫設原則」、「非屬山坡地3類建物」3條件做通盤檢討，預計2025年展開法定程序。

為加強山坡地水土保持與環境維護，台北市政府訂有《台北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定》，管制基地平均坡度超過15％、具有地質潛在災害的山坡地，即一般所稱的「山限區」。

都發局解釋，「山限區」是北市獨有的規範，主要分布在北投、士林、內湖、南港、信義及文山等6區，目前山限區住宅區共有99處、1229張建照，面積近500公頃，扣除現況未建築、地質敏感區、保護區與公設用地外，屋齡30年以上共有624張建照，其中以1至3層樓的獨棟別墅、4至5層樓的集合住宅居多，兩者佔比共計超過8成，其他為產權複雜的大型社區。

都發局指出，由於山限區的老舊建物重建時，住戶須負擔水土保持、擋土設施等額外成本，再加上辦理危老重建須所有權人百分百同意比例，導致整合難度大幅上升，有住戶陳情雖住家位居山限區，但建物所在地的地勢平坦，訴請檢討山限區畫設範圍。

都發局表示，後續山限區畫設範圍檢討主要以3點展開，包括畫設前已有合法建築、地形平坦、非災害潛勢地區，預計下階段北市都市計畫通檢時，配合務實檢討，擬於2023年底公開徵求意見，2025年辦理公開展覽法定程序。

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