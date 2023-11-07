50家企業參與、製造業最多 台電首批小額綠電完成決標

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為活絡綠電市場，台電10月25日首度開售小額綠電，經過8天的投標，於11月6日完成決標。台電表示，民間企業參與及詢問度高，討論熱烈，針對首批投標結果，首批投標共有50家企業參與，主要來自製造業最多。第二波也將推出10萬度綠電商品，預定於11月15日上架。

台電表示，投標商品中也以「5萬度5年期」的長期穩定型商品，尤其受到產業界廣泛歡迎，共22家，其次則是「1萬度1年期」的綠電商品，吸引相當多偏好短期靈活的綠電需求企業購買，共13家；投標金額大致落在每度4.9元至5.5元之間，符合光電市場的價格區間。

另外，這次銷售不僅吸引了現有標準局平台會員的參與，還新增了97家企業會員，這一數字約為平常的5倍。台電綜合首次競標各界給予建議，第二波也將推出10萬度綠電商品，預定於11月15日上架。

經統計，第一批銷售商品有50家企業參與出價，除3家投標資格不符者外，共計47家企業得標。經分析，首批投標用戶以北部企業居多，占超過六成，並且主要以製造業用戶為主，占超過五成，大小規模皆有，其餘如批發零售業、金融保險業等產業用戶，也有部分企業一同共襄盛舉，開始學習如何進行綠能交易。本次得標者應於11月16日前向得標電號所轄的台電各區營業處申請簽約，完成簽約後，預定2024年起轉供綠電。

台電表示，透過不同投標者對於各種商品的喜好程度，讓台電更能掌握企業界對綠電商品的需求，後續也將綜合參考本次綠電銷售媒合結果，以及多場實體與線上說明會中企業反映與建議，規劃調整第2次銷售商品組合，預定於11月15日上架10萬度商品，歡迎有綠電需求的企業，屆時把握機會上綠電媒合平台投標購買，創造多贏。