歐央調查：近半在陸跨國公司考慮外遷

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在中國全國實際使用外資金額（FDI）持續下滑之際，歐洲央行的最新調查也反映出業者對中國的經營環境信心不足。歐洲央行6日發表報告指出，該行調查的許多跨國公司中逾40％，出於對中國相關風險的擔憂，預計在未來幾年把生產遷移到政治上的友好國家。

中國商務部10月下旬公布，2023年前9個月FDI年減8.4％至人民幣9,199.7億元，為連續四個月下跌，且跌幅進一步擴大。中國商務部指出，主要是世界經濟復甦乏力，以及2022年同期基數較高所致。

路透報導，在新冠疫情、俄烏戰爭打亂全球價值鏈（Value Chain）後，跨國公司加緊討論變換生產場所等議題。為此，歐洲央行對65家在全球擁有業務的超大型跨國公司進行民意調查，其中49％的公司指出，正在探討「就近外包」（near-shoring）或把生產場所移至與銷售點更近的地方。而42％的公司想要把一些生產作業搬到「友邦」或是更歡迎它們的地點。

歐洲央行表示，在關於哪些國家對這些公司生產領域的供應鏈，構成或可能構成風險的問題上，所有回應公司中的三分之二提到中國。另外，超過一半的公司從某一特定國家或少數國家取得關鍵的材料（多數公司指明中國），而幾乎所有公司都認為，與中國相關的風險大幅上升。