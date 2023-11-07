2023南投巧咖節首度移師埔里 成功帶動人潮商機

2023南投巧克力咖啡節「巧遇好咖」首度移師埔里福興溫泉園區舉辦，活動展期自10月27日開始，到11月7日止圓滿落幕，從試營運到熱鬧開幕後的千人手沖咖啡、粉紅風暴R＆B演唱會、無人機煙火秀，成功帶動人潮，累積參展人潮近45萬人次，創造週邊食宿遊購行等觀光產值近3億，活絡帶動埔里地區商機。 南投縣長許淑華表示，第3屆南投巧咖節成功以嘉年華會的模式，打開埔里福興溫泉園區知名度，也為包括魚池、國姓、仁愛的大埔里，帶進觀光人潮，達到吸引45萬人次遊客的目標，並創造觀光產值近3億，讓縣府團隊在明年續辦的信心大增，未來希望能吸引更多外來遊客，除了品嘗採購咖啡巧克力，也能到埔里市區甚至鄰近仁愛國姓等鄉鎮觀光消費，讓南投鄉親真正感受與獲得經濟及觀光商機復甦活絡的氣氛及效益。 2023南投巧克力咖啡節活動內容豐富，從早玩到晚，白天有咖啡手沖、巧克力手作等多元課程可免費參與，周邊還有溫泉泡腳池、親子公園、藝文展覽、景觀花海、親子機械遊具與14座大型卡娜赫拉的小動物燈偶展出，晚間並安排各式演出，有親子互動、輕搖滾、舞蹈等節目，及安排重量級歌手，深受年輕族群喜愛的高爾宣、陳芳語知名卡司輪番上陣演出，展期周末更加碼卡娜赫拉的小動物無人機及煙火秀，場場活動吸引絡繹不絕的民眾。 展期期間匯聚超過50家南投在地精品級與台灣知名咖啡、巧克力與伴手禮品牌展售，搭配消費滿額轉扭蛋活動，提供總價超過300萬贈品，現場買氣相當熱絡，參展品牌也推出咖啡商品折扣、咖啡豆買一送二、滿千折百或是贈送精品咖啡杯、掛耳包禮盒、高級龍眼蜜或愛玉等好康活動，以限定優惠價吸引旅客搶購，參展廠商此次也推出特色亮點商品，包括香草騎士巧克力與卡娜赫拉的小動物聯名的生巧克力禮盒、Feeling18巧克力工房推出的尺寸40公分巨型可頌，及分別與國際藝術家洪易以及卡娜赫拉的小動物合作推出的活動限定聯名試飲杯雙杯組，吸引民眾購買收藏。 （南投縣政府廣告）