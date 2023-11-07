9026客運福和將停駛 立委蔡適要求路線標示一致清晰

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對基隆市安樂區通勤族最重要的9026路線客運，原業者福和及皇家經營狀況未改善，公路局於9日起將停止其路線經營權，並已協調5家業者協助代駛，達到「無縫接軌」之目標。立委蔡適應表示，支援業者各自路線號次標示略有不同，他已要求盡快整合；，蔡也承諾在新業者接手前，代駛不會停止。

蔡適應7日與公路局台北市區監理所至基隆長庚醫院會勘9026客運業者代駛情形，公路局表示，目前泰樂、首都、大都會、統聯、龍貓等5家業者均已開始協助代駛，讓已經習慣搭乘9026的市民不要因為停駛而受到衝擊。

蔡適應說，根據實地觀察後發現，因為目前有多家業者代駛，然而各家的路線車次標示各有差別，可能會導致搭乘的民眾判斷不清楚，看不出是9026路線或有所疑慮而錯過車次，因此他與泰樂客運董事長魯孝亞及公路局協調，要求各代駛業者必須調整為外觀一致、標示清楚的路線指示，方便乘客辨識。

蔡適應指出，因為原本9026業者將不能營運，所以他先前就請公路局協調其他業者支援，希望不要造成民眾在等待新業者投標的空窗期，因無人承接而無車可搭，也很高興有5家業者願意鼎力相助。蔡並承諾，到新業者接手前，針對該路線的代駛業務不會終止。

蔡並補充，他當初就有預見9026可能會出問題，因為當初唯一投標的業者福和客運，先前還在七堵營運時就已被投訴連連，當時他就表示希望能暫緩，但後來基市府仍發出許可，果然造成如今的狀況。

公路局則表示，招標正在持續進行中，但第一次已經於上月25日結束，並無業者投標，第二次招標將至11月25日止，但截至目前也還是沒有業者投標，會繼續努力。