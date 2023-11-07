貿協非洲商機日暨臺非CEO論壇 促成逾3千萬美元商機

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外貿協會於6、7日連續開辦2023非洲商機日暨臺非CEO論壇，邀請史瓦帝尼、南非、奈及利亞、索馬利蘭、埃及、阿爾及利亞、肯亞、盧安達、莫三比克和象牙海岸等10國25家買主，與我96家業者進行216場洽談，促成3,148萬美元商機。

貿協指出，重量級買主包括經營能源和線材製造且年營業額逾10億美元的埃及El Sewedy集團、經營食品加工年營業額逾1億美元的阿爾及利亞買主Conserverie Du Maghreb等；我方則有研華科技、台塑集團和明基三豐醫療器材等參與洽談會，產業涵蓋塑膠機械、工具機、資通訊產品、食品加工機械、醫材和綠能等。

其中，台塑集團與來自阿爾及利亞繩索大廠SARL SMTP (AGGOUN GROUP) 洽談採購PP塑膠原料；明基三豐醫材與莫三比克買主成功對接，未來若「拋棄式透析耗材」成功進入莫國市場，就有機會將銷售版圖擴及至非洲其他周邊國家。

至於「臺非CEO論壇」主題聚焦非洲在全球供應鏈長鏈-短鏈-多鏈下，非洲的商機、挑戰與市場趨勢，現場共吸引近200業者到場參加。奈及利亞台商會會長郭文橐表示，看好整體非洲與奈及利亞潛力，值得我商積極開拓深根；史瓦帝尼Mhlatane Group強調，史國豐富的農木資源與地利之便，足以成為非洲糧倉與我商進入非洲的關鍵節點之一，計有九國商工領袖向業界分享第一手資訊。