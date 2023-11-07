北市聯醫改建計畫 蔣萬安指示：強化婦幼分部特色

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北市立聯合醫院不少院區建物老舊或氯離子超標，市長蔣萬安拍板以融入綠能、智慧、科技改建，聯醫也規畫趁改建時，除了於中興院區興建新大樓，作為和平院區急診室中繼使用外，也把防疫專責工作由和平分部移至松德院區附近，和平院區婦幼分部則成為專責婦幼專科醫院。

聯醫在7日市政會議中報告，中興、和平、忠孝院區因為建物老舊或有氯離子超標的狀況，因此將啟動改建計畫，其中將優先在中興院區內新建醫療大樓，並作為和平院區急診大樓改建時作為中繼使用，由於中興院區鄰近台北車站，未來也會規畫為緊急時的防災醫院，並擔任西區醫療的核心院區。

聯醫指出，敦化北路、民權東路交岔口的松南營區用地，約莫將於2026年由國防部移交給台北市政府，並預計將興建聯合醫院新院區，並收納中央政府「醫療網計畫」的521床病床，初步規畫用途為綜合醫院及區域防災型醫院，忠孝院區也將在松南營區用地興建聯醫新分院後，以該用地做為中繼地點再改建。

聯醫還提到，現階段和平院區分別有防疫專責的「和平分部」，與主責婦幼醫療的「婦幼分部」，但兩者性質上並不合邏輯，因此未來在改建後，將會把防疫專責項目轉移至在信義區的松德院區附近，原有婦幼醫院分部將以婦兒科為主，強化婦幼醫院特色，和平分部則保留急診和婦幼業務。蔣萬安則表示，希望聯醫能強化婦幼分部重回過去「婦幼醫院」的榮耀。

聯醫初步估計，中興院區新醫療大樓興建計畫，初估將花費71億元；和平院區拆除、興建工程共花費約48.3億元。另外陽明院區部分，也將規畫興建急性後期醫療智慧長照大樓，預計花費26.51億預算。總院長蕭勝煌說，希望能在蔣萬安任期結束前啟動改建計畫。

蔣萬安強調，聯醫最核心、最關鍵的目標，要打造頂尖的社區性醫院，除了改建後的院舍需要符合綠能、智慧、科技等元素外，也要將聯醫旗下各院區特色展現出來，包含婦幼、長照、精神科及中醫，並且重視服務品質，發揮「視病猶親」以「病人為中心」的精神。